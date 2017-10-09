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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Тарханов: когда Лунев поиграет против топ-клубов, тогда и можно будет сравнивать его с Акинфеевым (7)
Украина - Хорватия: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы сборных Украины и Хорватии на матч квалификации ЧМ-2018.
Украина: Пятов, Караваев, Ракицкий, Хачериди, Матвиенко, Степаненко, Ротань, Гармаш, Коноплянка, Марлос, Ярмоленко.
Хорватия: Субашич, Вида, Митрович, Ловрен, Врсалько, Бадель, Ракитич, Крамарич, Модрич, Перишич, Манджукич.
Украина: Пятов, Караваев, Ракицкий, Хачериди, Матвиенко, Степаненко, Ротань, Гармаш, Коноплянка, Марлос, Ярмоленко.
Хорватия: Субашич, Вида, Митрович, Ловрен, Врсалько, Бадель, Ракитич, Крамарич, Модрич, Перишич, Манджукич.
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