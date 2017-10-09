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Украина - Хорватия: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Хорватии на матч квалификации ЧМ-2018.

Украина: Пятов, Караваев, Ракицкий, Хачериди, Матвиенко, Степаненко, Ротань, Гармаш, Коноплянка, Марлос, Ярмоленко.

Хорватия: Субашич, Вида, Митрович, Ловрен, Врсалько, Бадель, Ракитич, Крамарич, Модрич, Перишич, Манджукич.
Теги: Сборная Украины Сборная России
Сегодня, 21:14
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№2 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 21:31) #
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Без обид соседи, но Хорваты как-то нам очень помогли, обыграв Англов в ничего для себя не значащем матче, и, тем самым, дав нам возможность играть в финальной части ЧЕ. За Хорватов!
ЗЫ: провел 2 недели в Тучепи. Отличное местечко. Все в Хорватию!)
Регистрация: 5.05.2009
№1 Написал: Провинциал.Ру Крайний Север.Усинск (Сегодня, 21:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вперёд Хорватия !!!
Регистрация: 22.06.2008
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