Иан Райт: Клаван - слабое звено "Ливерпуля"

Экс-форвард сборной Англии Иан Райт раскритиковал игру защитника "Ливерпуля" Рагнара Клавана."Клаван - слабое звено "Ливерпуля". Оборона мерсисайдцев постоянно допускает одни и те же ошибки. не понимаю, почему Клопп не решает эти проблемы?" - цитирует Райта ВВС.