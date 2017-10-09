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Иан Райт: Клаван - слабое звено "Ливерпуля"

Экс-форвард сборной Англии Иан Райт раскритиковал игру защитника "Ливерпуля" Рагнара Клавана.

"Клаван - слабое звено "Ливерпуля". Оборона мерсисайдцев постоянно допускает одни и те же ошибки. не понимаю, почему Клопп не решает эти проблемы?" - цитирует Райта ВВС.
Теги: Ливерпуль
Сегодня, 22:06
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№1 Написал: holod хамина (Сегодня, 22:16) #
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Болеет за:
«Локомотив»
как туда попал этот эстонец??давно пора избавиться от него..
Регистрация: 16.05.2011
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