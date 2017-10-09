Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:07
Евгений Савин: если сборная России подойдёт в оптимальном составе к ЧМ-2018, нам будет за неё не стыдно
Евгений Савин: если сборная России подойдёт в оптимальном составе к ЧМ-2018, нам будет за неё не стыдно
Александр Бородюк: Казахстан мог как победить, так и проиграть Армении
Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк прокомментировал ничью с Арменией (1:1) в отборочном матче ЧМ-2018.
— Хотелось бы отметить, что ребята старались, проявили себя с самой лучшей стороны. Я хочу поблагодарить их за игру. Могли как выиграть, так и проиграть. Была довольно нервная игра. В любом случае отмечу самоотдачу наших футболистов, отрезками играли очень неплохо, но нам еще есть над чем работать. Те моменты, которые команда имеет, надо реализовывать.
У нас есть на подходе еще ряд молодых игроков, которые могут получить шанс сыграть за сборную. Прежде всего в сборной играют те, кто переживают за свою страну и готовы биться на футбольном поле.
— Удалось ли вам достичь омоложения состава сборной Казахстана?
— Дело в том, что у молодежной сборной Казахстана свой график. И он совпадает с графиком национальной команды. Мы договорились с тренером молодежной сборной, чтобы им не мешать. Они неплохо выступают — у них есть шанс.
Со своей стороны мы пошли им навстречу. Там есть пять-шесть игроков, которые по своему потенциалу стучатся в национальную сборную. Однако если будут постоянно играть за свои клубы — это важное обстоятельство. У молодежной сборной есть отличный шанс добиться высоких результатов, и мы считаем, что должны помочь ребятам в развитии.
Sports.kz
— Хотелось бы отметить, что ребята старались, проявили себя с самой лучшей стороны. Я хочу поблагодарить их за игру. Могли как выиграть, так и проиграть. Была довольно нервная игра. В любом случае отмечу самоотдачу наших футболистов, отрезками играли очень неплохо, но нам еще есть над чем работать. Те моменты, которые команда имеет, надо реализовывать.
У нас есть на подходе еще ряд молодых игроков, которые могут получить шанс сыграть за сборную. Прежде всего в сборной играют те, кто переживают за свою страну и готовы биться на футбольном поле.
— Удалось ли вам достичь омоложения состава сборной Казахстана?
— Дело в том, что у молодежной сборной Казахстана свой график. И он совпадает с графиком национальной команды. Мы договорились с тренером молодежной сборной, чтобы им не мешать. Они неплохо выступают — у них есть шанс.
Со своей стороны мы пошли им навстречу. Там есть пять-шесть игроков, которые по своему потенциалу стучатся в национальную сборную. Однако если будут постоянно играть за свои клубы — это важное обстоятельство. У молодежной сборной есть отличный шанс добиться высоких результатов, и мы считаем, что должны помочь ребятам в развитии.
Sports.kz
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.