Александр Бородюк: Казахстан мог как победить, так и проиграть Армении

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк прокомментировал ничью с Арменией (1:1) в отборочном матче ЧМ-2018.— Хотелось бы отметить, что ребята старались, проявили себя с самой лучшей стороны. Я хочу поблагодарить их за игру. Могли как выиграть, так и проиграть. Была довольно нервная игра. В любом случае отмечу самоотдачу наших футболистов, отрезками играли очень неплохо, но нам еще есть над чем работать. Те моменты, которые команда имеет, надо реализовывать.У нас есть на подходе еще ряд молодых игроков, которые могут получить шанс сыграть за сборную. Прежде всего в сборной играют те, кто переживают за свою страну и готовы биться на футбольном поле.— Дело в том, что у молодежной сборной Казахстана свой график. И он совпадает с графиком национальной команды. Мы договорились с тренером молодежной сборной, чтобы им не мешать. Они неплохо выступают — у них есть шанс.Со своей стороны мы пошли им навстречу. Там есть пять-шесть игроков, которые по своему потенциалу стучатся в национальную сборную. Однако если будут постоянно играть за свои клубы — это важное обстоятельство. У молодежной сборной есть отличный шанс добиться высоких результатов, и мы считаем, что должны помочь ребятам в развитии.