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Александр Бородюк: Казахстан мог как победить, так и проиграть Армении

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк прокомментировал ничью с Арменией (1:1) в отборочном матче ЧМ-2018.

— Хотелось бы отметить, что ребята старались, проявили себя с самой лучшей стороны. Я хочу поблагодарить их за игру. Могли как выиграть, так и проиграть. Была довольно нервная игра. В любом случае отмечу самоотдачу наших футболистов, отрезками играли очень неплохо, но нам еще есть над чем работать. Те моменты, которые команда имеет, надо реализовывать.

У нас есть на подходе еще ряд молодых игроков, которые могут получить шанс сыграть за сборную. Прежде всего в сборной играют те, кто переживают за свою страну и готовы биться на футбольном поле.

— Удалось ли вам достичь омоложения состава сборной Казахстана?

— Дело в том, что у молодежной сборной Казахстана свой график. И он совпадает с графиком национальной команды. Мы договорились с тренером молодежной сборной, чтобы им не мешать. Они неплохо выступают — у них есть шанс.

Со своей стороны мы пошли им навстречу. Там есть пять-шесть игроков, которые по своему потенциалу стучатся в национальную сборную. Однако если будут постоянно играть за свои клубы — это важное обстоятельство. У молодежной сборной есть отличный шанс добиться высоких результатов, и мы считаем, что должны помочь ребятам в развитии.

Sports.kz
Теги: Бородюк Сборная Казахстана
Сегодня, 22:34
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