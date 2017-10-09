Появилось изображение формы сборной России на ЧМ-2018 (фото)

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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В интернете появились изображения основной формы сборной России на ЧМ-2018.
В похожей форме сборная СССР выступала на победной Олимпиаде-1988.
В похожей форме сборная СССР выступала на победной Олимпиаде-1988.
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