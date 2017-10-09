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Появилось изображение формы сборной России на ЧМ-2018 (фото)

В интернете появились изображения основной формы сборной России на ЧМ-2018.

В похожей форме сборная СССР выступала на победной Олимпиаде-1988.

Появилось изображение формы сборной России на ЧМ-2018 (фото)
Теги: Сборная России
Вчера, 23:13
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4
(6)
№4 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Вчера, 23:53) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
хорошая ночнушка для моей девушки
Регистрация: 27.08.2008
№3 Написал: moistavki (Вчера, 23:39) #
  • -5
  •  (5)

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Регистрация: 9.10.2017
№2 Написал: nemez Нижневартовск (Вчера, 23:26) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Фигня, была лучше
Регистрация: 30.03.2011
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:22) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Красно-Белая. Это хорошо.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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