Без бойкотов, политики, грязи и пропаганды. Украина не поедет на ЧМ в Россию

Чемпионат Мира-2018



10 тур







Украина - Хорватия 0:2



Голы: Крамарич, 62, 70

Исландия отослала к подножию Эйяфьятлайокюдля скептиков, считавших эту команду выскочкой одного турнира, и оставила Украине с Хорватией только борьбу за второе место, а Турции – вообще ничего. В самом ответственном матче самой конкурентной группы обе команды должны были играть только на победу.На первый взгляд у Хорватии имелось преимущество в виде возможности играть на ничью. Ничейный исход действительно гарантировал команде, наконец избавленной от тренера Анте Чачича, второе место, но это второе место вполне могло оказаться худшим среди всех. В случае раздела очков Хорватия без учёта встреч с аутсайдером группы набирала бы 12 баллов, проиграв по разнице мячей Словакии. Оставалось надеяться только на нулевую ничью в матче Уэльс – Ирландия, при в случае собственных нулей никаких шансов у хорватов уже не оставалось. Так что возможность игры на ничью была только видимой – побеждать требовалось и тем, и другим.На бумаге состав хорватов выглядел внушительнее: непонятно, как с Модричем, Ракитичем, Перишичем и Манджукичем (а если бы ещё Брозович и Ковачич были здоровы...) вообще можно играть вничью с финнами, забивать в ворота Косово всего однажды и проигрывать в гостях всем конкурентам насухо. На фоне явного игрового кризиса решение об увольнении тренера даже перед последним и решающим матчем не выглядело импульсивной глупостью. Украина же с куда более понятной и приятной атмосферой и при колоссальной поддержке болельщиков смотрелась фаворитом.Согласно этой логики, Украина и должна была забрать инициативу, но нужно ли это было команде Шевченко при наличии реактивных Ярмоленко с Коноплянкой и без форварда впереди (Кравец дисквалифицирован, Беседин неубедителен)? Видимо, тренерский штаб Украины посчитал, что владение мячом в достижении результата поможет несильно и делал ставку на быстрый переход в атаку.Интересные события начали разворачиваться ближе к середине тайма, поскольку в начале команды поочередно перебрасывались мячом в районе центрального круга без особого продвижения вперёд. А вот после 20-й минуты хорваты за хозяевами успевать перестали, по крайней мере в деле накрывания дальних ударов. Шевченко наверняка отмечал неуверенную игру Субашича по ходу отборочного цикла, чем и пытались воспользоваться даже опорники Ротань и Степаненко.Однако самую опасную атаку соорудили, конечно же, Ярмоленко с Коноплянкой, когда гельзенкирхенец с линии вратарской не попал в ворота после подачи дортмундца. Хорваты восприняли звонок правильно.Концовку тайма команда, которой формально (уж не знаю, насколько реально) руководил никому не известный Златко Далич, оставила за собой. На протяжении нескольких минут Хорватия, пусть и не создавая моментов, не позволяла сопернику отходить далеко от штрафной Пятова, выигрывала подборы, зарабатывала стандарты для Модрича, которого нещадно ослепляли лазерными указками. Ситуацию хорваты нормализовали, но всё же не более – при 0:0 они в любом случае оставались без стыков, но к голу близко не подошли.Не продвигались хорваты в этом плане и после перерыва, но в игре появилась тенденция наращивания хорватами преимущества. Украина, как и во 2-м тайме игры в Исландии, сникла. Правда на сей раз для этого не потребовалось и пропущенного мяча.И здесь никуда не уйти от разговора о личностях. При всём уважении к Коноплянке и Ярмоленко, они вряд ли когда-то достигнут уровня Луки Модрича. К тому же, украинские звёзды всё-таки играют на флангах. Они могут вести команду за собой, разгонять её атаки, но Модрич держит у себя именно нити игры и способен ей управлять. Естественно, на его фоне Марлос и украинская пара опорников потерялись и сделать с хорватской полузащитой ничего не смогли.На 62-й минуте Модрич подобрал мяч после собственной же подачи и на бис исполнил гораздо лучше – Крамарич отлично подставил голову и открыл счёт. Ждать вынесения приговора долго не пришлось. Как и в матче с Исландией, у украинцев не нашлось сил на перелом хода встречи. Напротив, они продолжили стагнировать и пропустили ужасающий второй гол от Крамарича. Тут уже Ракитич напомнил, что с культурой паса всё в порядке не только в Мадриде, но и в Барселоне. Правда, центр защиты сборной Украины для передачи Ракитича устроил настоящий проходной двор.«Олимпийский», от которого ждали неистовой поддержки, обещавшей стать одним из решающих факторов, приуныл ещё после первого гола. И поводов для радости так и не дождался. Перед матчем многие в СМИ обсуждался вопрос, хотим ли мы видеть Украину на чемпионате мира? Многие хотели, но жалеть команду Шевченко точно не стоит: всё было в её руках, но 2-й тайм хозяева провели бездарно и бесхарактерно, чем заслужили пролёт мимо стыков.Для нас с вами положительного в таком результате, пожалуй, даже больше. ФИФА и наше государство избавляются от головной боли, мы не получаем столкновений на улицах и жути, которая понеслась бы с экранов телевизоров в обеих странах. Непопадание Украины оставляет надежду, что главным следующим летом будет футбольный праздник, а не политические пропагандирующие игрищи. Нам никто не будет угрожать бойкотом. И винить во всём этом украинцы могут винить только себя: в футбольном плане, судя по играм с Исландией и Хорватией, от непопадания команды Шевченко турнир тоже не потерял.: Пятов, Матвиенко, Ракицкий, Хачериди, Караваев, Степаненко, Ротань (Сидорчук, 69), Гармаш (Коваленко, 66), Марлос (Беседин, 78), Коноплянка, Ярмоленко: Субашич, Вида, Врсалько (Пиварич, 86), Ловрен, Митрович, Бадель, Ракитич, Модрич, Перишич, Крамарич, Манджукич: Степаненко, 60, Ротань, 64