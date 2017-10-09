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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сборная Сербии вышла на чемпионат мира
Сборная Сербии обыграла Грузию со счетом 1:0. Сербы набрали в группе D 21 очко и выиграли группу.
Чемпионат Мира-2018
10 тур
Сербия - Грузия 1:0
Голы: Прийович, 74
Сербия: Стойкович, Рукавина, Коларов, Тошич, Максимович, Иванович, Гудель, Матич, Тадич (Костич, 89), Митрович (Миливоевич, 77), Ляич (Прийович, 61)
Грузия: Макаридзе, Какабадзе, Наваловский, Кашия, Хочолава, Канкава, Казаишвили, Гвилия, Абурджания (Двалишвили, 82), Джигаури (Хуфнагель, 86), Квилитая (Меребашвили, 78)
Предупреждения: Квилитая, 19, Матич, 43, Максимович, 70, Прийович, 75, Гвилия, 86
Уэльс - Ирландия 0:1
Голы: Макклейн, 58
Уэльс: Хеннесси - Честер, Дэвис, Гантер, Уильямс - Рэмзи, Кинг, Лоуренс, Ледли, Робсон-Кану, (Воукс, 71), - Аллен, (Уильямс, 37).
Ирландия: Рэндолф - Даффи, Уорд, Кристи, Кларк - Хендрик, Мейлер, Макклейн, Артер, (Уилан, 77), Брэйди - Мерфи.
Предупреждения: Аллен, 16, Кларк, 79, Рэндолф, 89
Чемпионат Мира-2018
10 тур
Сербия - Грузия 1:0
Голы: Прийович, 74
Сербия: Стойкович, Рукавина, Коларов, Тошич, Максимович, Иванович, Гудель, Матич, Тадич (Костич, 89), Митрович (Миливоевич, 77), Ляич (Прийович, 61)
Грузия: Макаридзе, Какабадзе, Наваловский, Кашия, Хочолава, Канкава, Казаишвили, Гвилия, Абурджания (Двалишвили, 82), Джигаури (Хуфнагель, 86), Квилитая (Меребашвили, 78)
Предупреждения: Квилитая, 19, Матич, 43, Максимович, 70, Прийович, 75, Гвилия, 86
Уэльс - Ирландия 0:1
Голы: Макклейн, 58
Уэльс: Хеннесси - Честер, Дэвис, Гантер, Уильямс - Рэмзи, Кинг, Лоуренс, Ледли, Робсон-Кану, (Воукс, 71), - Аллен, (Уильямс, 37).
Ирландия: Рэндолф - Даффи, Уорд, Кристи, Кларк - Хендрик, Мейлер, Макклейн, Артер, (Уилан, 77), Брэйди - Мерфи.
Предупреждения: Аллен, 16, Кларк, 79, Рэндолф, 89
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