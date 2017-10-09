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Сборная Сербии вышла на чемпионат мира

Сборная Сербии обыграла Грузию со счетом 1:0. Сербы набрали в группе D 21 очко и выиграли группу.

Чемпионат Мира-2018

10 тур

Сербия - Грузия 1:0

Голы: Прийович, 74

Сербия: Стойкович, Рукавина, Коларов, Тошич, Максимович, Иванович, Гудель, Матич, Тадич (Костич, 89), Митрович (Миливоевич, 77), Ляич (Прийович, 61)

Грузия: Макаридзе, Какабадзе, Наваловский, Кашия, Хочолава, Канкава, Казаишвили, Гвилия, Абурджания (Двалишвили, 82), Джигаури (Хуфнагель, 86), Квилитая (Меребашвили, 78)

Предупреждения: Квилитая, 19, Матич, 43, Максимович, 70, Прийович, 75, Гвилия, 86

Уэльс - Ирландия 0:1

Голы: Макклейн, 58

Уэльс: Хеннесси - Честер, Дэвис, Гантер, Уильямс - Рэмзи, Кинг, Лоуренс, Ледли, Робсон-Кану, (Воукс, 71), - Аллен, (Уильямс, 37).

Ирландия: Рэндолф - Даффи, Уорд, Кристи, Кларк - Хендрик, Мейлер, Макклейн, Артер, (Уилан, 77), Брэйди - Мерфи.

Предупреждения: Аллен, 16, Кларк, 79, Рэндолф, 89
Теги: Сборная Сербии Сборная Грузии
Вчера, 23:44
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8
(2)
№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:36) #
  • +1
  •  (1)
online

Хорошо конечно, но состав у них один из слабейших за последние годы, разрыв в мастерстве игроков большой, поэтому далеко не пройдут, тем не менее -
Цитата: Клим Климов
Добро пожаловать, братья!!

smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№7 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 00:35) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
Братушки - ждём в гости ! Сербы - братья .


Воистину!!!
Добродошли!!!


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№6 Написал: oksva Спб (Сегодня, 00:02) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Братушки - ждём в гости ! Сербы - братья .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№5 Написал: Spartak СССР (Вчера, 23:52) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Отлично,еще и Ирландцы молодцы!
Регистрация: 6.04.2016
№4 Написал: Климак 32 (Вчера, 23:47) #
  • +7
  •  (11)

Милости просим! Муслин молодцом!


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014
№3 Написал: fd65 (Вчера, 23:45) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Красавчики !!!
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: Antip7 (Вчера, 23:45) #
  • +7
  •  (9)

Всё по делу
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: Клим Климов (Вчера, 23:44) #
  • +10
  •  (12)

Добро пожаловать, братья!!
Регистрация: 1.07.2017
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