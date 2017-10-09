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Миралем Пьянич близок к возвращению на поле

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич восстанавливается после травмы бедра, информирует Tuttosport.

Сообщается, что футболист уже приступил к тренировкам в общей группе, однако пока неизвестно, сможет ли он принять участие в матче 8-го тура чемпионата Италии против "Лацио".
Теги: Пьянич Ювентус
Вчера, 23:48
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