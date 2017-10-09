Миралем Пьянич близок к возвращению на поле

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич восстанавливается после травмы бедра, информирует Tuttosport.Сообщается, что футболист уже приступил к тренировкам в общей группе, однако пока неизвестно, сможет ли он принять участие в матче 8-го тура чемпионата Италии против "Лацио".