Испытание Азией: Россия сыграет с Ираном на «Казань-Арене»

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:48
Миралем Пьянич близок к возвращению на поле
Миралем Пьянич близок к возвращению на поле
Вчера, 23:46
Испания завершила отбор ЧМ-2018 победой
Испания завершила отбор ЧМ-2018 победой
Вчера, 23:44
Сборная Сербии вышла на чемпионат мира (9)
Сборная Сербии вышла на чемпионат мира (9)
Вчера, 23:41
Сборная Украины не вышла на чемпионат мира-2018 (25)
Сборная Украины не вышла на чемпионат мира-2018 (25)
Вчера, 23:13
"Зенит" готовит еще одно предложение по 19-летнему полузащитнику "Фиорентины" Кьезе (9)
"Зенит" готовит еще одно предложение по 19-летнему полузащитнику "Фиорентины" Кьезе (9)
Вчера, 23:13
Появилось изображение формы сборной России на ЧМ-2018 (фото) (7)
Появилось изображение формы сборной России на ЧМ-2018 (фото) (7)
Вчера, 23:07
Евгений Савин: если сборная России подойдёт в оптимальном составе к ЧМ-2018, нам будет за неё не стыдно
Евгений Савин: если сборная России подойдёт в оптимальном составе к ЧМ-2018, нам будет за неё не стыдно
Вчера, 22:39
Италия проводит 800-й матч в своей истории
Италия проводит 800-й матч в своей истории
Вчера, 22:06
Иан Райт: Клаван - слабое звено "Ливерпуля" (2)
Иан Райт: Клаван - слабое звено "Ливерпуля" (2)
Вчера, 21:44
Определены все претенденты на премию "Золотой мяч" (2)
Определены все претенденты на премию "Золотой мяч" (2)
Вчера, 21:14
Украина - Хорватия: стали известны стартовые составы (4)
Украина - Хорватия: стали известны стартовые составы (4)
Вчера, 21:13
Галстян назначен первым вице-президентом "Арарата"
Галстян назначен первым вице-президентом "Арарата"
Вчера, 20:36
Василий Титов покидает совет директоров "Динамо"
Василий Титов покидает совет директоров "Динамо"
Вчера, 20:29
Алексей Матюнин: часто вижу симуляции крепких парней, которых и паровой каток не собьёт (3)
Алексей Матюнин: часто вижу симуляции крепких парней, которых и паровой каток не собьёт (3)
Вчера, 20:12
Лукаш Пищек получил травму в матче с Черногорией
Лукаш Пищек получил травму в матче с Черногорией
Вчера, 19:51
Месси, Кавани и Бензема – в числе претендентов на "Золотой мяч" (2)
Месси, Кавани и Бензема – в числе претендентов на "Золотой мяч" (2)
Вчера, 19:10
Болельщики сборных России и Ирана проведут товарищеский матч перед игрой основных команд
Болельщики сборных России и Ирана проведут товарищеский матч перед игрой основных команд
Вчера, 18:50
Василий Березуцкий и Алан Дзагоев не сыграют с "Краснодаром" (1)
Василий Березуцкий и Алан Дзагоев не сыграют с "Краснодаром" (1)
Вчера, 18:30
Адам Навалка: поедем на чемпионат мира с оптимизмом
Адам Навалка: поедем на чемпионат мира с оптимизмом
Вчера, 17:24
Ивица Олич: в ближайшем будущем Пашалич способен пробиться в основу сборной Хорватии (2)
Ивица Олич: в ближайшем будущем Пашалич способен пробиться в основу сборной Хорватии (2)
Вчера, 17:10
РФС предложил болельщику с ДЦП работу в сборной России (5)
РФС предложил болельщику с ДЦП работу в сборной России (5)
Вчера, 16:51
Питер Крауч вошел в Книгу рекордов Гиннесса (2)
Питер Крауч вошел в Книгу рекордов Гиннесса (2)
Вчера, 16:18
Станислав Черчесов: сборная Ирана классом выше корейцев (6)
Станислав Черчесов: сборная Ирана классом выше корейцев (6)
Испытание Азией: Россия сыграет с Ираном на «Казань-Арене»
Во вторник российская сборная проведёт очередной контрольный матч. Вновь соперником подопечных Станислава Черчесова будет команда, которая уже обеспечила себе путёвки в Россию на чемпионат мира 2018 года. Rusfootball.info – о загадочной сборной Ирана, которая с лёгкостью преодолела отборочный турнир ЧМ-2018.
Приоритет - обороне
Сегодня сборную Ирана можно считать настоящей загадкой. Эту команду болельщики видят нечасто. «Персидские львы» - не самые частые гости на чемпионатах мира. Тем не менее, похоже, что иранцы в 2018 году готовы показать товар лицом. Давненько сборная Ирана не выглядела так мощно, как сейчас.
С 1998 года иранцы чередуют участия в чемпионатах мира с пропусками главного футбольного форума. Так, в 2002 году они на Мундиаль не попали, в 2006 выбыли после группового этапа, 2010 год вновь ознаменовался неудачей в квалификации, а в 2014 иранцы опять ограничились программой-минимум и групповым этапом. Тем не менее, правило попадания «через раз» теперь не сработало. В 2018 году любители футбола из России увидят гостей из Ирана: они на удивление уверенно преодолели отборочный турнир.
В заключительной стадии квалификации иранцы не потерпели ни одного поражения. В 10 матчах они одержали 6 побед и 4 раза сыграли вничью. При этом два ничейных результата были зафиксированы уже в самой концовке отбора, когда подопечные Карлуша Кейруша гарантировали себе билеты в Россию.
Португальский наставник команды, который долгое время был ассистентом Сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», сделал ставку на сильные стороны своих подопечных. Так, от иранцев не стоит ждать высокой результативности, но и пропускают они крайне редко. Вновь обратимся к статистике квалификации. Сборная Ирана забила лишь 10 мячей, но пропустила всего два. Любопытно, что оба гола в ворота иранцев были забиты уже в заключительном матче отбора с Сирией. То есть, на протяжении девяти квалификационных встреч иранцы не пропускали вовсе.
Опытные бойцы
Одним из важных преимуществ представителя Азии является ценный международный опыт. Многие сборники имеют опыт выступления на чемпионате мира. Четыре года назад в Бразилии Иран хоть и не добился особых успехов, но статистом тоже не был. Тогда подопечные Кейруша отняли очки у Нигерии, сыграв вничью, заставили изрядно понервничать аргентинцев. Будущие финалисты чемпионата мира лишь в компенсированное время с помощью магии Месси вскрыли оборону соперника. И только в последнем матче группового этапа иранцы раскрылись и трижды пропустили от боснийцев, забив в концовке лишь гол престижа.
Иран – действительно футбольная страна. Вопреки расхожему мнению о закрытых религиозных людях, иранцы отнюдь не такие. Достаточно упомянуть лишь тот факт, что на главное тегеранское дерби с участием клубом «Эстегляль» и «Персеполис» собирается более 80 000 зрителей. Сам стадион «Азади», расположенный в столице Ирана, вмешает порядка 76 000 человек, но местных любителей футбола это не останавливает. Во время матчей болельщики сидят в проходах и занимают любые пустые места на трибунах. К слову, до 2003 года столичный стадион вмещал 100 000. И как говорят местные журналисты, на матчах собиралось порядка 115 000 человек. Для многомиллионного Тегерана это – вполне реальная цифра.
Звёзды из России
В составе сборной Ирана выступает несколько футболистов, играющих за европейские клубы. Среди них есть и трое представителей российской футбольной Премьер-Лиги. Сегодня главной звездой «персидских львов» является Сердар Азмун, которого в Иране когда-то именовали «иранский Месси». Форвард «Рубина» в сборной полностью оправдывает выданные авансы. Он является лучшим бомбардиром команды с феноменальной результативностью – 21 гол в 27 матчах. Азмуну есть на кого ориентироваться: легендарный Али Даи является мировым рекордсменом по числу забитых мячей за сборную. В 149 матчах он отличился 109 раз. Что ж, пока Азмун идёт по аналогичному графику. Правда, форвард «Рубина» сейчас не в форме. После переезда из Ростова в Казань он никак не может отличиться. Перед игрой с российской сборной иранский бомбардир заявил: «Я уважаю любую критику. И это закономерно, когда есть разные мнения. Но прежде всего судить о моей игре тренеру. У всех бывают взлеты и падения. Даже самые звездные футболисты могут не забить по несколько месяцев, а потом возвращаются на свой уровень. Но я уверен на сто процентов, что с полной концентрацией и поддержкой болельщиков, как это было в "Ростове", вернусь на прежний уровень».
Помимо Азмуна российские клубы представляют Милад Моххамади и Саид Эзатолахи. Мохаммади уже превратился в игрока основного состава грозненского «Ахмата». Быстрый крайний защитник обжился в России, да и в сборную его вызывают всё чаще. Так, Мохаммади провёл уже 14 матчей за иранскую команду.
Эзатолахи в России пока больше скитается по арендам. Поездка в Пермь уже является второй временной командировкой после аренды в «Анжи». Тем не менее, в сборной на Эзатолахи тренерский штаб рассчитывает сполна. За главную команду страны он сыграл уже 20 раз.
Кроме перечисленного трио в иностранных чемпионатах выступают ещё несколько игроков иранской сборной. Правда, представляют они довольно скромные по европейским меркам клубы. «Шарлеруа», «Херенвен», «АЗ», «Панионис», «Олимпиакос» и т.д. Из остальных сборников стоит отметить капитана – Ашкана Дежагу. Он прошёл через все молодёжные сборные Германии, но затем выбрал историческую родину. В разные годы Дежага выступал за «Герту», «Вольфсбург» и «Фулхэм».
На позитиве
Футболисты российской сборной к очередному товарищескому матчу подходят в хорошем настроении. Несколькими днями ранее россияне уверенно расправились со сборной Южной Кореи. Победа со счётом 4:2 получилась яркой и содержательной. Правда, наставник российской сборной Станислав Черчесов признался, что он остался недоволен игрой своих подопечных.
Перед очередным спаррингом Черчесов охарактеризовал иранцев. По словам главного тренера, россияне встретятся с таким же быстрым соперником, но более высококлассным. Также он отметил, что россияне хорошо выучили сильные и слабые стороны гостей.
Что касается возможного состава российской сборной, то к матчу с Ираном готовились все игроки. Исключение составил лишь Александр Головин, которого отправили восстанавливаться от травмы в ЦСКА. По всей видимости, Черчесов вновь сделает ставку на дуэт форвардов Смолов – Кокорин, который здорово себя проявил в игре с Кореей. Вообще, тренерский штаб российской сборной уже постепенно начинает наигрывать состав с прицелом на чемпионат мира. Времени для экспериментов уже практически нет.
Отметим, что Россия и Иран уже встречались друг с другом. Случилось это в 2011 году в Дубаи, когда иранцы одержали победу в товарищеском матче со счётом 1:0. Теперь россияне постараются взять реванш, в том числе и у «Казань-Арены», где они во время Кубка Конфедераций проиграли Мексике.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Приоритет - обороне
Сегодня сборную Ирана можно считать настоящей загадкой. Эту команду болельщики видят нечасто. «Персидские львы» - не самые частые гости на чемпионатах мира. Тем не менее, похоже, что иранцы в 2018 году готовы показать товар лицом. Давненько сборная Ирана не выглядела так мощно, как сейчас.
С 1998 года иранцы чередуют участия в чемпионатах мира с пропусками главного футбольного форума. Так, в 2002 году они на Мундиаль не попали, в 2006 выбыли после группового этапа, 2010 год вновь ознаменовался неудачей в квалификации, а в 2014 иранцы опять ограничились программой-минимум и групповым этапом. Тем не менее, правило попадания «через раз» теперь не сработало. В 2018 году любители футбола из России увидят гостей из Ирана: они на удивление уверенно преодолели отборочный турнир.
Иранцы вышли на ЧМ-2018 с первого места в квалификационной группе
В заключительной стадии квалификации иранцы не потерпели ни одного поражения. В 10 матчах они одержали 6 побед и 4 раза сыграли вничью. При этом два ничейных результата были зафиксированы уже в самой концовке отбора, когда подопечные Карлуша Кейруша гарантировали себе билеты в Россию.
Португальский наставник команды, который долгое время был ассистентом Сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», сделал ставку на сильные стороны своих подопечных. Так, от иранцев не стоит ждать высокой результативности, но и пропускают они крайне редко. Вновь обратимся к статистике квалификации. Сборная Ирана забила лишь 10 мячей, но пропустила всего два. Любопытно, что оба гола в ворота иранцев были забиты уже в заключительном матче отбора с Сирией. То есть, на протяжении девяти квалификационных встреч иранцы не пропускали вовсе.
Опытные бойцы
Одним из важных преимуществ представителя Азии является ценный международный опыт. Многие сборники имеют опыт выступления на чемпионате мира. Четыре года назад в Бразилии Иран хоть и не добился особых успехов, но статистом тоже не был. Тогда подопечные Кейруша отняли очки у Нигерии, сыграв вничью, заставили изрядно понервничать аргентинцев. Будущие финалисты чемпионата мира лишь в компенсированное время с помощью магии Месси вскрыли оборону соперника. И только в последнем матче группового этапа иранцы раскрылись и трижды пропустили от боснийцев, забив в концовке лишь гол престижа.
Иран – действительно футбольная страна. Вопреки расхожему мнению о закрытых религиозных людях, иранцы отнюдь не такие. Достаточно упомянуть лишь тот факт, что на главное тегеранское дерби с участием клубом «Эстегляль» и «Персеполис» собирается более 80 000 зрителей. Сам стадион «Азади», расположенный в столице Ирана, вмешает порядка 76 000 человек, но местных любителей футбола это не останавливает. Во время матчей болельщики сидят в проходах и занимают любые пустые места на трибунах. К слову, до 2003 года столичный стадион вмещал 100 000. И как говорят местные журналисты, на матчах собиралось порядка 115 000 человек. Для многомиллионного Тегерана это – вполне реальная цифра.
Звёзды из России
В составе сборной Ирана выступает несколько футболистов, играющих за европейские клубы. Среди них есть и трое представителей российской футбольной Премьер-Лиги. Сегодня главной звездой «персидских львов» является Сердар Азмун, которого в Иране когда-то именовали «иранский Месси». Форвард «Рубина» в сборной полностью оправдывает выданные авансы. Он является лучшим бомбардиром команды с феноменальной результативностью – 21 гол в 27 матчах. Азмуну есть на кого ориентироваться: легендарный Али Даи является мировым рекордсменом по числу забитых мячей за сборную. В 149 матчах он отличился 109 раз. Что ж, пока Азмун идёт по аналогичному графику. Правда, форвард «Рубина» сейчас не в форме. После переезда из Ростова в Казань он никак не может отличиться. Перед игрой с российской сборной иранский бомбардир заявил: «Я уважаю любую критику. И это закономерно, когда есть разные мнения. Но прежде всего судить о моей игре тренеру. У всех бывают взлеты и падения. Даже самые звездные футболисты могут не забить по несколько месяцев, а потом возвращаются на свой уровень. Но я уверен на сто процентов, что с полной концентрацией и поддержкой болельщиков, как это было в "Ростове", вернусь на прежний уровень».
Помимо Азмуна российские клубы представляют Милад Моххамади и Саид Эзатолахи. Мохаммади уже превратился в игрока основного состава грозненского «Ахмата». Быстрый крайний защитник обжился в России, да и в сборную его вызывают всё чаще. Так, Мохаммади провёл уже 14 матчей за иранскую команду.
Эзатолахи в России пока больше скитается по арендам. Поездка в Пермь уже является второй временной командировкой после аренды в «Анжи». Тем не менее, в сборной на Эзатолахи тренерский штаб рассчитывает сполна. За главную команду страны он сыграл уже 20 раз.
Кроме перечисленного трио в иностранных чемпионатах выступают ещё несколько игроков иранской сборной. Правда, представляют они довольно скромные по европейским меркам клубы. «Шарлеруа», «Херенвен», «АЗ», «Панионис», «Олимпиакос» и т.д. Из остальных сборников стоит отметить капитана – Ашкана Дежагу. Он прошёл через все молодёжные сборные Германии, но затем выбрал историческую родину. В разные годы Дежага выступал за «Герту», «Вольфсбург» и «Фулхэм».
На позитиве
Футболисты российской сборной к очередному товарищескому матчу подходят в хорошем настроении. Несколькими днями ранее россияне уверенно расправились со сборной Южной Кореи. Победа со счётом 4:2 получилась яркой и содержательной. Правда, наставник российской сборной Станислав Черчесов признался, что он остался недоволен игрой своих подопечных.
Несколькими днями ранее сборная России переиграла Южную Корею
Перед очередным спаррингом Черчесов охарактеризовал иранцев. По словам главного тренера, россияне встретятся с таким же быстрым соперником, но более высококлассным. Также он отметил, что россияне хорошо выучили сильные и слабые стороны гостей.
Что касается возможного состава российской сборной, то к матчу с Ираном готовились все игроки. Исключение составил лишь Александр Головин, которого отправили восстанавливаться от травмы в ЦСКА. По всей видимости, Черчесов вновь сделает ставку на дуэт форвардов Смолов – Кокорин, который здорово себя проявил в игре с Кореей. Вообще, тренерский штаб российской сборной уже постепенно начинает наигрывать состав с прицелом на чемпионат мира. Времени для экспериментов уже практически нет.
Отметим, что Россия и Иран уже встречались друг с другом. Случилось это в 2011 году в Дубаи, когда иранцы одержали победу в товарищеском матче со счётом 1:0. Теперь россияне постараются взять реванш, в том числе и у «Казань-Арены», где они во время Кубка Конфедераций проиграли Мексике.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.