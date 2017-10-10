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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Головин: с приходом Гончаренко пришлось больше бегать
Полузащитник ЦСКА Александр Головин в эфире телеканала "Россия 24" отметил, что после смены схемы в ЦСКА пришлось больше бегать.
– Александр Кокорин свою результативность в этом сезоне объясняет своей позицией: стал играть ближе к воротам. У вас есть любимая позиция?
– Разницы особой нет. Главное – помогать атаке и обороне. Я могу сыграть и слева, и справа, и в центре. Привязанности к позиции нет вообще. Абсолютно все равно.
– С приходом Виктора Гончаренко роль на поле чуть изменилась?
– Изменилась схема, мы стали намного больше прессинговать. На это нужно тратить больше сил. Это поначалу было тяжело. Думали, что будем уставать к 70-й минуте. Потому что такой прессинг устраивать 90 минут невозможно. Но приспособились, даже хорошо получается. Мне нравится играть при такой схеме. Бегать пришлось больше. Отбираем мяч чаще, потому что идем в прессинг. Схема очень полезна для нас.
– Согласны с тем, что сильно прибавили за последние полтора года?
– Думаю, что каждый футболист, который переходит из дубля в основной состав, тренируется с такими игроками, будет прибавлять. Не скрою, что многое получается. Но я об этом не думаю, не хочу останавливаться.
СЭ
– Александр Кокорин свою результативность в этом сезоне объясняет своей позицией: стал играть ближе к воротам. У вас есть любимая позиция?
– Разницы особой нет. Главное – помогать атаке и обороне. Я могу сыграть и слева, и справа, и в центре. Привязанности к позиции нет вообще. Абсолютно все равно.
– С приходом Виктора Гончаренко роль на поле чуть изменилась?
– Изменилась схема, мы стали намного больше прессинговать. На это нужно тратить больше сил. Это поначалу было тяжело. Думали, что будем уставать к 70-й минуте. Потому что такой прессинг устраивать 90 минут невозможно. Но приспособились, даже хорошо получается. Мне нравится играть при такой схеме. Бегать пришлось больше. Отбираем мяч чаще, потому что идем в прессинг. Схема очень полезна для нас.
– Согласны с тем, что сильно прибавили за последние полтора года?
– Думаю, что каждый футболист, который переходит из дубля в основной состав, тренируется с такими игроками, будет прибавлять. Не скрою, что многое получается. Но я об этом не думаю, не хочу останавливаться.
СЭ
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