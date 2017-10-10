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Неймар побрил наголо Жорже в честь его дебюта в сборной Бразилии (фото)

Капитан сборной Бразилии Неймар побрил наголо защитника Жорже, поздравив его таким оригинальным способом с дебютным вызовом в состав национальной команды.


Газета.Ru
Теги: Неймар Сборная Бразилии
Сегодня, 07:47
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