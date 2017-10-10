Опрос:

Новости партнеров

В Киеве болельщик умер во время матча Украина - Хорватия

На стадионе "Олимпийский" в Киеве во время матча квалификации чемпионата мира Украина - Хорватия умер болельщик, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Espreso.tv.

Отмечается, причины смерти на данный момент неизвестны. Фанату было около сорока лет.

Напомним, Украина уступила Хорватии и не смогла пробиться на ЧМ-2018.
Теги: Сборная Украины
Сегодня, 07:59
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 09:28) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Так болельщик или фанат? Немного разные понятия. Тем не менее, Царствие Небесное.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№2 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 08:41) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
земля пухом...
Регистрация: 30.11.2013
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 08:39) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
от "лютой" ненависти к "ворогу"?
Регистрация: 6.09.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.