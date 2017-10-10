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"Зенит" вылетел в Москву на похороны Константина Сарсании

Сегодня рано утром тренеры и футболисты "Зенита" вылетели в Москву на похороны Константина Сарсании, передает "Bobsoccer".

Траурная церемония начнется в 11-00. Константин Сергеевич Сарсания будет похоронен на кладбище "Ракитки", расположенном на 11-м километре Калужского шоссе.

Ранее предполагалось, что во вторник после выходного дня подопечные Роберто Манчини возобновят подготовку к поединку с "Арсеналом". Предполагается, что в память о своем спортивном директоре футболисты "Зенита" в матче с "Арсеналом" выйдут на поле в траурных повязках.
Теги: Зенит Сарсания
Сегодня, 08:38
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