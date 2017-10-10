"Барселона" готова отпустить Турана, Алькасера и Вермалена

Руководство "Барселоны" готово расстаться с несколькими игроками, информирует Diario Sport.Сообщается, что в зимнее трансферное окно команду покинут форвард Пако Алькасер, хавбек Арда Туран, а также защитник Томас Вермален.Сине-гранатовые намерены выручить за Турана 40 млн евро. Алькасер, скорее всего, отправится в аренду. По Вермалену вопрос остается открытым.