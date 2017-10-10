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"Барселона" готова отпустить Турана, Алькасера и Вермалена

Руководство "Барселоны" готово расстаться с несколькими игроками, информирует Diario Sport.

Сообщается, что в зимнее трансферное окно команду покинут форвард Пако Алькасер, хавбек Арда Туран, а также защитник Томас Вермален.

Сине-гранатовые намерены выручить за Турана 40 млн евро. Алькасер, скорее всего, отправится в аренду. По Вермалену вопрос остается открытым.
Теги: Барселона
Сегодня, 08:51
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№1 Написал: jarny (Сегодня, 09:18) #
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30 лет Турану, сидит на хорошей зп, полюбому, в этом сезоне не играл, в прошлом - мало и фигово. И хотят за него получить 40 лямов. Всякое может быть - в Китай и не такое втюхивали, но верится с трудом. а так, без дураков, если 15 получат - уже замечательно))))
Регистрация: 6.02.2009
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