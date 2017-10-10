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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Главный тренер сборной Уэльса: для нашей нации это настоящее горе
Наставник сборной Уэльса Крис Коулмэн высказался после поражения от команды Ирландии (0:1) и непопадания на ЧМ-2018 в Россию.
"В следующем месяце мы сядем за стол переговоров и обсудим ситуацию с контрактом. Мое соглашение истекает этим летом. Сейчас я хочу вернутся к своей семье. У меня будет время проанализировать наши ошибки. Сейчас нужно остыть и придти в себя.
Все игроки сборной Уэльса опустошены. Для нашей нации это настоящее горе, потому что в очередной раз мы остались без чемпионата мира.
Мы показали хорошую игру, но этого не хватило. Нужно учиться на своих ошибках. Мне очень больно, это большое разочарование, но я уверен, что не последнее в моей жизни", – цитирует Коулмэна "Советский спорт" со ссылкой на Daily Mail.
"В следующем месяце мы сядем за стол переговоров и обсудим ситуацию с контрактом. Мое соглашение истекает этим летом. Сейчас я хочу вернутся к своей семье. У меня будет время проанализировать наши ошибки. Сейчас нужно остыть и придти в себя.
Все игроки сборной Уэльса опустошены. Для нашей нации это настоящее горе, потому что в очередной раз мы остались без чемпионата мира.
Мы показали хорошую игру, но этого не хватило. Нужно учиться на своих ошибках. Мне очень больно, это большое разочарование, но я уверен, что не последнее в моей жизни", – цитирует Коулмэна "Советский спорт" со ссылкой на Daily Mail.
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