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ФИФА: оргкомитет ЧМ-2018 сделает все, чтобы болельщики чувствовали себя в безопасности

Оргкомитет чемпионата мира 2018 года в России предпримет все меры, чтобы болельщики чувствовали себя в безопасности во время турнира, заявил руководитель департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер.

"Можно раздуть историю из любой новости. Будь то слухи об исключении Самары из заявки или проблема с фанатами. Но уверен, что оргкомитет сделает все, чтобы болельщики чувствовали себя в безопасности во время чемпионата мира", - цитирует Унгера "Р-Спорт".
Сегодня, 10:10
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