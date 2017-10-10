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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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ФИФА: оргкомитет ЧМ-2018 сделает все, чтобы болельщики чувствовали себя в безопасности
Оргкомитет чемпионата мира 2018 года в России предпримет все меры, чтобы болельщики чувствовали себя в безопасности во время турнира, заявил руководитель департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер.
"Можно раздуть историю из любой новости. Будь то слухи об исключении Самары из заявки или проблема с фанатами. Но уверен, что оргкомитет сделает все, чтобы болельщики чувствовали себя в безопасности во время чемпионата мира", - цитирует Унгера "Р-Спорт".
"Можно раздуть историю из любой новости. Будь то слухи об исключении Самары из заявки или проблема с фанатами. Но уверен, что оргкомитет сделает все, чтобы болельщики чувствовали себя в безопасности во время чемпионата мира", - цитирует Унгера "Р-Спорт".
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