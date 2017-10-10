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РФС: Галицкий предложил опробовать систему видеоповторов на стадионе "Краснодара"

Генеральный директор РФС Александр Алаев, что в эксперименте по введению видеоповторов в премьер-лиге примет участие президент "Краснодара" Сергей Галицкий.

"Он вышел с инициативой опробовать систему на стадионе "Краснодар". Так сказать, начать с него. Мы уже связали Галицкого со всеми производителями. "Краснодар" изучил предложения, выбрал подходящее оборудование и установит его у себя. Мы посмотрим, как это работает, там и решим – может, возьмём комплект у другой компании.

Скорее всего, это будет мобильное оборудование, которое можем использовать даже в неофициальных матчах, чтобы протестировать систему внедрения видеорефери", - цитирует Алаева "Чемпионат".
Теги: Галицкий Краснодар
Сегодня, 11:22
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