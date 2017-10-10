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Сборная России сыграет с Ираном в красной форме (фото)

Сборная России выйдет на поле "Казань Арены" на контрольный матч против Ирана в красной форме, информирует твиттер национальной команды.

Иранцы сыграют в экипировке белого цвета. Напомним, встреча пройдет сегодня в Казани. Начало игры - 19.00 мск.

Теги: Сборная России
Сегодня, 11:24
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