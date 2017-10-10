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В Москве прошла церемония прощания с Константином Сарсанией

Церемония прощания со спортивным директором "Зенита" Константином Сарсанией прошла во вторник в Москве.

Сарсания скоропостижно скончался на 50-м году жизни в субботу. Гражданская панихида состоялась в Москве в морге Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко.

Церемонию прощания в числе прочих посетили команда и руководство "Зенита", включая президента клуба Сергея Фурсенко и председателя совета директоров Александра Дюкова, бывший глава РФС Николай Толстых, член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин, глава РФПЛ Сергей Прядкин, главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев, исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан, главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко, главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович.

"Сегодня очень тяжелый день, мы прощаемся с нашим большим другом. Если бы в футболе было звание академика, Костик был бы академиком футбольных наук. Он досконально знал футбол, второго такого Костика никогда не будет. Пусть земля ему будет пухом", - сказал Фурсенко во время прощания.

"Сегодня трагический день. Константин Сергеевич был очень позитивным, жизнерадостным человеком. Он разбирался во всех тонкостях футбола. Своей энергией он объединял всех вокруг. Он не щадил себя и очень часто забывал о себе. Это огромная утрата для российского футбола", - сказал Дюков.

Сарсания будет похоронен на кладбище "Ракитки" в Москве.

Р-Спорт
Теги: Сарсания Зенит
Сегодня, 11:56
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(2)
№3 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 12:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
Мои соболезнования. Новость шокировала.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:09) #
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  •  (3)
online

пусть земля, Константину Сергеевичу, будет пухом


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 11:57) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
disappointed
Регистрация: 26.04.2017
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