В Москве прошла церемония прощания с Константином Сарсанией

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:50
Славолюб Муслин: нужно немного времени, чтобы осознать, что Сербия попала на чемпионат мира (4)
Славолюб Муслин: нужно немного времени, чтобы осознать, что Сербия попала на чемпионат мира (4)
Вчера, 23:48
Миралем Пьянич близок к возвращению на поле
Миралем Пьянич близок к возвращению на поле
Вчера, 23:46
Испания завершила отбор ЧМ-2018 победой
Испания завершила отбор ЧМ-2018 победой
Вчера, 23:44
Сборная Сербии вышла на чемпионат мира (20)
Сборная Сербии вышла на чемпионат мира (20)
Вчера, 23:41
Сборная Украины не вышла на чемпионат мира-2018 (49)
Сборная Украины не вышла на чемпионат мира-2018 (49)
Вчера, 23:13
"Зенит" готовит еще одно предложение по 19-летнему полузащитнику "Фиорентины" Кьезе (15)
"Зенит" готовит еще одно предложение по 19-летнему полузащитнику "Фиорентины" Кьезе (15)
Вчера, 23:13
Появилось изображение формы сборной России на ЧМ-2018 (фото) (12)
Появилось изображение формы сборной России на ЧМ-2018 (фото) (12)
Вчера, 23:07
Евгений Савин: если сборная России подойдёт в оптимальном составе к ЧМ-2018, нам будет за неё не стыдно (1)
Евгений Савин: если сборная России подойдёт в оптимальном составе к ЧМ-2018, нам будет за неё не стыдно (1)
Вчера, 22:39
Италия проводит 800-й матч в своей истории
Италия проводит 800-й матч в своей истории
Вчера, 22:06
Иан Райт: Клаван - слабое звено "Ливерпуля" (2)
Иан Райт: Клаван - слабое звено "Ливерпуля" (2)
Вчера, 21:44
Определены все претенденты на премию "Золотой мяч" (2)
Определены все претенденты на премию "Золотой мяч" (2)
Вчера, 21:14
Украина - Хорватия: стали известны стартовые составы (4)
Украина - Хорватия: стали известны стартовые составы (4)
Вчера, 21:13
Галстян назначен первым вице-президентом "Арарата"
Галстян назначен первым вице-президентом "Арарата"
Вчера, 20:36
Василий Титов покидает совет директоров "Динамо" (1)
Василий Титов покидает совет директоров "Динамо" (1)
Вчера, 20:29
Алексей Матюнин: часто вижу симуляции крепких парней, которых и паровой каток не собьёт (3)
Алексей Матюнин: часто вижу симуляции крепких парней, которых и паровой каток не собьёт (3)
Вчера, 20:12
Лукаш Пищек получил травму в матче с Черногорией
Лукаш Пищек получил травму в матче с Черногорией
Вчера, 19:51
Месси, Кавани и Бензема – в числе претендентов на "Золотой мяч" (3)
Месси, Кавани и Бензема – в числе претендентов на "Золотой мяч" (3)
В Москве прошла церемония прощания с Константином Сарсанией
Церемония прощания со спортивным директором "Зенита" Константином Сарсанией прошла во вторник в Москве.
Сарсания скоропостижно скончался на 50-м году жизни в субботу. Гражданская панихида состоялась в Москве в морге Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко.
Церемонию прощания в числе прочих посетили команда и руководство "Зенита", включая президента клуба Сергея Фурсенко и председателя совета директоров Александра Дюкова, бывший глава РФС Николай Толстых, член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин, глава РФПЛ Сергей Прядкин, главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев, исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан, главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко, главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович.
"Сегодня очень тяжелый день, мы прощаемся с нашим большим другом. Если бы в футболе было звание академика, Костик был бы академиком футбольных наук. Он досконально знал футбол, второго такого Костика никогда не будет. Пусть земля ему будет пухом", - сказал Фурсенко во время прощания.
"Сегодня трагический день. Константин Сергеевич был очень позитивным, жизнерадостным человеком. Он разбирался во всех тонкостях футбола. Своей энергией он объединял всех вокруг. Он не щадил себя и очень часто забывал о себе. Это огромная утрата для российского футбола", - сказал Дюков.
Сарсания будет похоронен на кладбище "Ракитки" в Москве.
Р-Спорт
Сарсания скоропостижно скончался на 50-м году жизни в субботу. Гражданская панихида состоялась в Москве в морге Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко.
Церемонию прощания в числе прочих посетили команда и руководство "Зенита", включая президента клуба Сергея Фурсенко и председателя совета директоров Александра Дюкова, бывший глава РФС Николай Толстых, член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин, глава РФПЛ Сергей Прядкин, главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев, исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан, главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко, главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович.
"Сегодня очень тяжелый день, мы прощаемся с нашим большим другом. Если бы в футболе было звание академика, Костик был бы академиком футбольных наук. Он досконально знал футбол, второго такого Костика никогда не будет. Пусть земля ему будет пухом", - сказал Фурсенко во время прощания.
"Сегодня трагический день. Константин Сергеевич был очень позитивным, жизнерадостным человеком. Он разбирался во всех тонкостях футбола. Своей энергией он объединял всех вокруг. Он не щадил себя и очень часто забывал о себе. Это огромная утрата для российского футбола", - сказал Дюков.
Сарсания будет похоронен на кладбище "Ракитки" в Москве.
Р-Спорт
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.