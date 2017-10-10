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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алексей Сорокин: поступило более полутора миллионов заявок на покупку билетов на ЧМ-2018
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин о количестве заявок на билеты на матчи чемпионата мира 2018 года.
"Темп сразу получился высоким. На конец прошлой недели поступило более полутора миллионов заявок. Среди лидеров – Мексика, США, Аргентина, но абсолютный лидер, конечно, Россия. Больше всего заявок подается на билеты третьей и четвертой категорий, что естественно", – цитирует Сорокина ТАСС.
До 12 октября болельщики могут подать заявки на приобретение билетов. Если количество заявок превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки.
Второй период первого этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября. В это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.
"Темп сразу получился высоким. На конец прошлой недели поступило более полутора миллионов заявок. Среди лидеров – Мексика, США, Аргентина, но абсолютный лидер, конечно, Россия. Больше всего заявок подается на билеты третьей и четвертой категорий, что естественно", – цитирует Сорокина ТАСС.
До 12 октября болельщики могут подать заявки на приобретение билетов. Если количество заявок превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки.
Второй период первого этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября. В это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.
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