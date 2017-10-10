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Джанни Инфантино: будет несправедливо, если Месси так и не выиграет чемпионат мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался относительно того, что Лионель Месси вместе со сборной Аргентины может не попасть на ЧМ-2018.

"Может Месси еще поедет в Катар на ЧМ-2022. Мы видим, как он играет, кажется, его никто не может превзойти. Тем более, что он не подвержен травмам.

Будет несправедливо, если Месси за свою карьеру так и не выиграет чемпионат мира. Побеждает та команда, которая больше заслуживает, и мы увидим сильнейшего в 2018 году, в 2022 году. Существует много отличных игроков, которые не выигрывали чемпионат мира. Это футбол.

Конечно, футбол хуже без Месси. Это один из величайших игроков, его игра невероятна", – цитирует Инфантино Sport.es.
Теги: Инфантино Сборная Аргентины
Сегодня, 12:07
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№2 Написал: moistavki0204 (Сегодня, 12:30) #
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Регистрация: 10.10.2017
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:21) #
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Чтобы повысить вероятность предлагаю Месси сыграть за одну из команд в финале


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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