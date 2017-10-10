Джанни Инфантино: будет несправедливо, если Месси так и не выиграет чемпионат мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался относительно того, что Лионель Месси вместе со сборной Аргентины может не попасть на ЧМ-2018."Может Месси еще поедет в Катар на ЧМ-2022. Мы видим, как он играет, кажется, его никто не может превзойти. Тем более, что он не подвержен травмам.Будет несправедливо, если Месси за свою карьеру так и не выиграет чемпионат мира. Побеждает та команда, которая больше заслуживает, и мы увидим сильнейшего в 2018 году, в 2022 году. Существует много отличных игроков, которые не выигрывали чемпионат мира. Это футбол.Конечно, футбол хуже без Месси. Это один из величайших игроков, его игра невероятна", – цитирует Инфантино Sport.es.