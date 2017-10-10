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Лука Модрич: Украина не создала ни одного момента

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич после победы над командой Украины в матче отбора ЧМ-2018 отметил, что хорватским футболистам в дальнейших играх необходимо действовать на поле в том же ключе.

"Мы показали характер, сыграли зрело, без паники и спешки. Во втором тайме у нас появились шансы, которые мы использовали. Украина не создала ни одного момента. Нам нужно запомнить нашу игру и попытаться играть так дальше.

Пока мы сделали только половину работы, впереди стыковые матчи. Мы должны были решить задачу выхода на ЧМ-2018 раньше, но в футболе не все происходит так, как хочется", – приводит слова Модрича Sportske Novosti.
Теги: Модрич Сборная Хорватии Сборная Украины
Сегодня, 12:35
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№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 12:42) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Хохлы вообще ничего создавать не умеют, а вот гнать горилку, откармливать свиней и завидовать черной завистью москалям они умеют ......


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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