Фанаты сборной Хорватии подрались с полицией на стадионе в Киеве

Фанаты сборной Хорватии вступили в столкновение с сотрудниками правопорядка во время отборочного матча чемпионата мира-2018 со сборной Украины, информируют Sportske Novosti.В середине второго тайма хорваты зажгли несколько файеров на трибуне стадиона "Олимпийский". После того как пиротехника попала на поле, в сектор зашла полиция, и завязалась потасовка.Пока неизвестно, получит ли хорватская федерация футбола наказание от ФИФА.