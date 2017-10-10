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Фанаты сборной Хорватии подрались с полицией на стадионе в Киеве

Фанаты сборной Хорватии вступили в столкновение с сотрудниками правопорядка во время отборочного матча чемпионата мира-2018 со сборной Украины, информируют Sportske Novosti.

В середине второго тайма хорваты зажгли несколько файеров на трибуне стадиона "Олимпийский". После того как пиротехника попала на поле, в сектор зашла полиция, и завязалась потасовка.

Пока неизвестно, получит ли хорватская федерация футбола наказание от ФИФА.
Теги: Сборная Хорватии
Сегодня, 12:53
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