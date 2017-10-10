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Андрей Канчельскис: нам уже нужно наигрывать состав для первого матча чемпионата мира

Бывший полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал о пользе товарищеского матча с командой Ирана для сборной России, а также объяснил почему звезда мирового футбола Лионель Месси не покинет «Барселону» ради «Манчестер Сити».

- Какое впечатление оставила игра сборной России с командой Южной Кореи?

- Честно признаюсь, видел только первый тайм. Потому что в это время мы играли матч в Грозном с итальянскими ветеранами. Игра сборной в первом тайме? Ничего особенного. Забили «гол в раздевалку». Но результат у нашей сборной был, и это, наверное, главное, кроме того победа - это всегда хорошие эмоции. Давайте сейчас посмотрим игру с Ираном — тогда уже можно будет делать какой-то вывод.

- Как нам следует играть в матче с иранцами, которые безупречно прошли отборочный этап на чемпионат мира?

- Иранцы заняли первое место в своей группе. День ото дня команда прогрессирует. Любопытно посмотреть на эту сборную. Тем более, что я не особенно следил за иранским чемпионатом. Для нас в отсутствие отборочного цикла каждая товарищеская игра очень полезна. Это определенный опыт. Нам сейчас просто надо наигрывать состав, понимать, чего мы хотим, и двигаться вперед. Мы — хозяева этого турнира, и должны выглядеть очень здорово. Поэтому каждый товарищеский матч надо быть предельно внимательными. Нам уже надо наигрывать состав, которым, может быть, мы выступим в первом матче чемпионата мира.

- Пока определятся участники предстоящего чемпионата мира, не утихает жизнь на европейском трансферном рынке. Недавно появилась информация о том, что аргентинец Лионель Месси может перейти из испанской «Барселоны» в английский «Манчестер Сити». Учитывая последние события в Каталонии, подобный поворот событий, наверное, был бы логичным?

- Думаю, что в итоге все-таки Каталония останется в составе Испании, и «Барселона» продолжит выступать в испанском чемпионате. Мое мнение, Месси и «Барселона» неотделимы друг от друга. Этот футболист создан для «Барселоны». Думаю, что он завершит карьеру в этом клубе. Все будет нормально.

- Но если представить, что Месси перейдет в английский чемпионат, как считаете, он там быстро адаптировался бы?

- Он бы, конечно, там не затерялся, и там бы был на видных ролях, но жизнь в Англии совсем другая, и другой стиль футбола. Мне кажется, что его клуб — это «Барселона». Ни в каком другом клубе он не зарекомендует себя так, как в этом. Не вижу никакого смысла уходить. От добра добра не ищут.
Теги: Канчельскис Сборная России
Сегодня, 13:09
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 13:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Умора - Канчельскис пояснил людЯм про Месси и какую то сборную)))))))))))))))))))
А начальник транспортного цеха так и не выступил((((
Очень жаль, что так и не удалось его послушать (с)
Регистрация: 19.04.2017
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