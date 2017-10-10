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Дмитрий Хохлов: назначение в "Динамо" стало неожиданностью, Калитвинцев пожелал удачи

Новый главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал о том, как состоялось его назначение.

"Назначение стало неожиданностью, хотя, безусловно, с учётом ситуации я допускал такой вариант развития событий, исходя из результатов. Как и Калитвинцев, уверен, думал о таком сценарии. Мы очень по-доброму пообщались и сегодня, и вчера по телефону, он пожелал мне удачи. Всё исключительно уважительно.

Предложение возглавить команду получил в пятницу вечером. Некий план действий на этот случай в голове уже был. Я ответил согласием и в субботу утром уже провёл первую тренировку. Я как тренер понимаю все риски. Если не будет результата, любой тренер будет крайним, это логично", - цитирует Хохлова "Чемпионат".
Теги: Хохлов Динамо
Сегодня, 13:23
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№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:09) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Я так понял, что вопрос о замене тренера в Динамо будировался давно. Безусловно кандидатура Хохлова рассматривалась. Поэтому слова Хохлова ""Назначение стало неожиданностью, хотя, безусловно, с учётом ситуации я допускал такой вариант развития событий, исходя из результатов.......", по крайней мере не искренни. Посмотрим.
Регистрация: 16.05.2017
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:26) #
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Бла - для кого этот пuздежь голимый??? Они кругами кружат всегда вокруг команд, переговоры ведут бесконечные за спинами , и вдруг - оп-па!! Неожиданно ,блеать! Я тут месяц встречался с мусорскими генералами, чтобы зарплату себе обрисовать, а тут - xyяк, и вдруг назначили!

Ну прямо ехал мимо стадиона на троллейбусе, и кто-то с остановки, вдруг узнал, через окно. И крикнул в форточку - "Дим, будешь???"
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:08) #
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Дима -экстрасенс, откуда ты знал, что первый в списке?
План у него уже в голове был, всадник безголовый.
По-доброму общаются в ресторане за чашкой чая, а не по телефону передают дела.


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Регистрация: 29.08.2007
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