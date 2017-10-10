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В ФИФА опровергли слухи, что Самара может быть исключена из заявки ЧМ-2018

Руководитель департамента ФИФА по проведению ЧМ-2018 Крис Унгер уверен в отсутствии оснований предполагать, что Самара или другой город-хозяин будут лишены права проведения мундиаля в России.

"Если Самару уберут из состава городов, принимающих чемпионат мира, то у меня будут проблемы. У меня нет никаких оснований предполагать, что Самара или другой город будут исключены из заявки. Им нужно будет решить свои проблемы", - цитирует Унгера "Р-Спорт".
Сегодня, 13:33
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№6 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 14:44) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Grimm,
А ты в Краснодаре был? Я имел ввиду не стадион в первую очередь, а ещё и климат.
Регистрация: 22.11.2009
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:42) #
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Цитата: verhdon27
Тогда откуда эти слухи? Если кто в курсе, то поделитесь информацией по этому вопросу.

Это не слухи - это логика. В Краснодаре просто обязан быть ЧМ2018 - вот и решают у кого забрать.

И заодно подстегивают видно местных нерадивых.
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 14:39) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Ходили слухи, что строительство "Самара-Арены" идет с отставанием. Потом якобы строительство форсировали и отставание значительно сократилось. Недавняя инспекторская проверка ФИФА по контролю готовности объектов к ЧМ-2018 тоже не предъявила особых претензий к темпам строительства "Самара-Арены" . Тогда откуда эти слухи? Если кто в курсе, то поделитесь информацией по этому вопросу.
Регистрация: 16.05.2017
№3 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 14:22) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
А какие проблемы в Самаре с подготовкой к проведению ЧМ?


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№2 Написал: Grimm (Сегодня, 14:12) #
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Marlboro131994,
наркоман чтоле Екб убрать из списка?)) ты там был?
Важен не только стадион, а сам город.
Регистрация: 24.04.2007
№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 13:50) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Краснодар был бы выгоднее со всех сторон, чем Екатеринбург например.

С его ужасными трибунами.
Регистрация: 22.11.2009
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