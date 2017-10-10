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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Анатолий Бышовец: как украинец, я расстроился
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал невыход сборной Украины на ЧМ-2018. Подопечные Андрея Шевченко проиграли хорватам (0:2) и финишировали третьими в квалификационной группе.
"Было бы очень хорошо, если бы Украина попала на ЧМ-2018 в Россию. Как бывший игрок, я с предубеждением относился к разговорам, что украинцы могут бойкотировать чемпионат мира в России. Футбол вне политики.
Я знаю, какое большое значение имеет для игроков участие в подобных турнирах. Я расстроился - как украинец, бывший игрок "Динамо" (Киев), воспитанник украинского футбола. У меня добрые отношения с Андреем Шевченко, я с удовольствием вспоминаю его как игрока.
В первом тайме Украина имела возможности, и я думал, что во втором тайме шансы возрастут. К сожалению, этого не произошло. Но результат матча закономерен, потому что во втором тайме хорваты сумели перестроиться и играли с преимуществом.
Как бы я ни расстраивался, что не будет Украины, сборная Хорватии придаст чемпионату мира в России больше интриги, сделает его более интересным. У Хорватии хорошая команда: много интересных игроков, и они демонстрируют содержательный футбол.
Особенно с большой симпатией отношусь к Луке Модричу. Его игра - это украшение, он придаёт игре команды непредсказуемость в атаке, креативность, делает футбол шахматным", - цитирует Бышовца "Чемпионат".
"Было бы очень хорошо, если бы Украина попала на ЧМ-2018 в Россию. Как бывший игрок, я с предубеждением относился к разговорам, что украинцы могут бойкотировать чемпионат мира в России. Футбол вне политики.
Я знаю, какое большое значение имеет для игроков участие в подобных турнирах. Я расстроился - как украинец, бывший игрок "Динамо" (Киев), воспитанник украинского футбола. У меня добрые отношения с Андреем Шевченко, я с удовольствием вспоминаю его как игрока.
В первом тайме Украина имела возможности, и я думал, что во втором тайме шансы возрастут. К сожалению, этого не произошло. Но результат матча закономерен, потому что во втором тайме хорваты сумели перестроиться и играли с преимуществом.
Как бы я ни расстраивался, что не будет Украины, сборная Хорватии придаст чемпионату мира в России больше интриги, сделает его более интересным. У Хорватии хорошая команда: много интересных игроков, и они демонстрируют содержательный футбол.
Особенно с большой симпатией отношусь к Луке Модричу. Его игра - это украшение, он придаёт игре команды непредсказуемость в атаке, креативность, делает футбол шахматным", - цитирует Бышовца "Чемпионат".
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