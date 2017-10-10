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Анатолий Бышовец: как украинец, я расстроился

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал невыход сборной Украины на ЧМ-2018. Подопечные Андрея Шевченко проиграли хорватам (0:2) и финишировали третьими в квалификационной группе.

"Было бы очень хорошо, если бы Украина попала на ЧМ-2018 в Россию. Как бывший игрок, я с предубеждением относился к разговорам, что украинцы могут бойкотировать чемпионат мира в России. Футбол вне политики.

Я знаю, какое большое значение имеет для игроков участие в подобных турнирах. Я расстроился - как украинец, бывший игрок "Динамо" (Киев), воспитанник украинского футбола. У меня добрые отношения с Андреем Шевченко, я с удовольствием вспоминаю его как игрока.

В первом тайме Украина имела возможности, и я думал, что во втором тайме шансы возрастут. К сожалению, этого не произошло. Но результат матча закономерен, потому что во втором тайме хорваты сумели перестроиться и играли с преимуществом.

Как бы я ни расстраивался, что не будет Украины, сборная Хорватии придаст чемпионату мира в России больше интриги, сделает его более интересным. У Хорватии хорошая команда: много интересных игроков, и они демонстрируют содержательный футбол.

Особенно с большой симпатией отношусь к Луке Модричу. Его игра - это украшение, он придаёт игре команды непредсказуемость в атаке, креативность, делает футбол шахматным", - цитирует Бышовца "Чемпионат".
Теги: Бышовец Сборная Украины
Сегодня, 13:57
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№4 Написал: imaginary (Сегодня, 15:05) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Как бывший игрок, я с предубеждением относился к разговорам, что украинцы могут бойкотировать чемпионат мира в России. Футбол вне политики.

вот благодаря таким наивным деятелям, которые не верили, что Украину могут настроить против всего русского (что было задолго до событий 2014) из страны и сделали бандероштат
Регистрация: 7.02.2010
№3 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 14:15) #
  • 0
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online

Нет такой национальности - украинец. Это раз. Два - хохлы специально слили ЧМ, чтобы не раскрылась страшная тайна карабаса-барабаса по поводу войны с Россией.))
Так что не расстраивайся, они сами хотели.
Регистрация: 28.05.2014
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:08) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
помним, Толя-ИУДА, помним, как ты будучи тренером сборной России, сделал всё в Киеве, что бы хохлы нас тогда обыграли, а сборная России не вышла из группы!
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:00) #
  • +4
  •  (8)

а я не расстроился от победы хорватов


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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