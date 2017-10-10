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Дмитрий Хохлов: основной задачей "Динамо" является покидание зоны вылета

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал о задачах команды в текущем сезоне чемпионата России.

"Основной и приоритетной задачей футбольного клуба "Динамо" на ближайшее время является покидание зоны вылета.

Мы понимаем, что работы много и все будет зависеть от того, насколько быстро мы найдем взаимопонимание с игроками и подход к ним. В любом случае я беру всю ответственность за результат на себя и осознаю все риски в случае неудачи", - цитирует Хохлова ТАСС.
Теги: Динамо Хохлов
Сегодня, 13:59
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№4 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 14:36) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
Как только выплатят долг по премиальным за выход в ПЛ, начнут набирать трудовые очки.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:21) #
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Цитата: spiri
мелковато как то.

Мелковато?
Я думаю слишком оптимистично, у них состав не сильнее конкурентов, чтобы прыгнуть выше головы, а игры кроме автобуса у своей штрафной не существует.
Хохлов не настолько гениален, чтобы значительно исправить ситуацию, хотя жизнь покажет.
Встреча с Хабаровском по крайней мере покажет произошла ли встряска.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: safonas (Сегодня, 14:21) #
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удачи Дима!через год вылет впердив для динамиков жестковато


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: spiri UdSSR (Сегодня, 14:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
мелковато как то.. flushed
даже на ближайшую перспективу!
Мы рождены,чтоб сказку сделать былью!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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