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Роберто Манчини: Сарсания всегда улыбался и радовался жизни

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на церемонии прощания с Константином Сарсанией вспомнил, что познакомился с ним несколько лет назад.

"Я познакомился с Константином несколько лет назад. Он мне сразу понравился. Он знал футбол. Но в большей степени я запомнил его как доброжелательного и порядочного человека.

Он всегда улыбался и радовался жизни. Когда мы встречались, он находил слова для всех. Мои соболезнования семье", - цитирует Манчини "СЭ".
Теги: Манчини Сарсания Зенит
Сегодня, 14:30
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:08) #
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Уходят в осень поэты и их не вернуть(с)


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Регистрация: 24.02.2007
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