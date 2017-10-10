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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Хохлов: не хочется, чтобы ребята себя морально в яму загоняли
Футболисты московского "Динамо" не должны быть в подавленном состоянии из-за турнирного положения заявил новый главный тренер "бело-голубых" Дмитрий Хохлов.
"Для выхода из кризиса нужно изменить турнирное положение. Как? Это внутренняя кухня. Ребята очень сильно переживают из-за сложившейся ситуации. Не хочется, чтобы они себя морально в яму загоняли. Понятно, что это тяжело, когда ты каждый день осознаешь, что находишься внизу таблицы. Но ситуацию можно исправить, к этому мы и хотим подвести.
"Насчет изменений есть свои взгляды, видение. Естественно что-то будем менять. Кардинальные изменения? Давайте посмотрим. Самое главное – нужен результат даже в ущерб зрелищности. На данный момент стоит задача покинуть зону вылета. Встречаться с фанатами? Пожалуйста.
Уход фанатов на матче с "Локомотивом"? Конечно, хочется, чтобы поддерживали до финального свистка, но каждый человек имеет право выражать свои эмоции, но в разумных пределах. Нужно уважать выбор фанатов, но нам бы хотелось, чтобы команду поддерживали не только, когда все хорошо, но и в тяжелые времена.
Мы постараемся сделать все, чтобы покинуть зону вылета. Как бы банально это ни звучало, но мы приложим все силы, чтобы таких вещей, как уход с трибун, больше не было
Одной причины низкого положения команды нет, есть комплекс. О некоторых причинах мы уже поговорили с парнями. Есть понимание, как это исправлять. Будем к этому стремиться. С руководством мы обсуждали то, что нужно исправлять ситуацию в данный момент, а потом мы уже поговорим обо всем остальном. Нужно выполнять локальную задачу", - цитирует Хохлова "Р-Спорт".
"Для выхода из кризиса нужно изменить турнирное положение. Как? Это внутренняя кухня. Ребята очень сильно переживают из-за сложившейся ситуации. Не хочется, чтобы они себя морально в яму загоняли. Понятно, что это тяжело, когда ты каждый день осознаешь, что находишься внизу таблицы. Но ситуацию можно исправить, к этому мы и хотим подвести.
"Насчет изменений есть свои взгляды, видение. Естественно что-то будем менять. Кардинальные изменения? Давайте посмотрим. Самое главное – нужен результат даже в ущерб зрелищности. На данный момент стоит задача покинуть зону вылета. Встречаться с фанатами? Пожалуйста.
Уход фанатов на матче с "Локомотивом"? Конечно, хочется, чтобы поддерживали до финального свистка, но каждый человек имеет право выражать свои эмоции, но в разумных пределах. Нужно уважать выбор фанатов, но нам бы хотелось, чтобы команду поддерживали не только, когда все хорошо, но и в тяжелые времена.
Мы постараемся сделать все, чтобы покинуть зону вылета. Как бы банально это ни звучало, но мы приложим все силы, чтобы таких вещей, как уход с трибун, больше не было
Одной причины низкого положения команды нет, есть комплекс. О некоторых причинах мы уже поговорили с парнями. Есть понимание, как это исправлять. Будем к этому стремиться. С руководством мы обсуждали то, что нужно исправлять ситуацию в данный момент, а потом мы уже поговорим обо всем остальном. Нужно выполнять локальную задачу", - цитирует Хохлова "Р-Спорт".
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