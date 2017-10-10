Опрос:

Новости партнеров

Игорь Лебедев: вот и ответ Порошенко про бойкот ЧМ: "Ты и так не едешь"

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев прокомментировал невыход сборной Украины в финальную часть ЧМ-2018 в России.

"Порошенко очень долго кричал, что надо бойкотировать чемпионат мира в России. Вот ему и ответ: "Ты и так не едешь". Для нашей страны вообще никакого значения не имеет выход или невыход Украины на чемпионат мира. Побеждают сильнейшие. Но, если бы они вышли, никаких бы проблем не возникло.

В еврокубках нас разводят для того, чтобы избежать каких-либо столкновений с болельщиками. На чемпионате мира с точки зрения безопасности всё было бы иначе. Ещё учтите, что рядовые украинцы иначе относятся к политике, чем власти", - цитирует Лебедева "Чемпионат".
Теги: Лебедев Сборная Украины
Сегодня, 14:53
Напечатать
2
(3)
№2 Написал: jarny (Сегодня, 15:16) #
  • -1
  •  (3)
online

не только на Украине полно дебилов - у нас есть свой инвалид
Регистрация: 6.02.2009
№1 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 15:04) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Очередной раз нас Хорваты выручают))А то с хохлами гомна не избежать было бы,кто-нибудь себе нос расковырял бы и скандал вышел... laughing
Регистрация: 24.10.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.