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СМИ: "Рубин" хочет вернуть Бибраса Натхо

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо может перейти в "Рубин", передают "Известия".

Сообщается, что 29-летний игрок является одной из главных трансферных целей казанского клуба.

Напомним, Натхо уже работал в "Рубине" с главным тренером Курбаном Бердыевым с 2010 по 2013 год.
Теги: Натхо Рубин
Сегодня, 14:58
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№3 Написал: jarny (Сегодня, 15:18) #
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online

так его и отпустили - в ЦСКА на полную заявку народу не хватает регулярно...
Регистрация: 6.02.2009
№2 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 15:09) #
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online

Цитата: SHIGA
выбрал лавку..


Лучше лавка с рублем, чем лавка без рубля...
Регистрация: 26.01.2007
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
выбор или футбол или лавка с рублем..
выбрал лавку..


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за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -жопой!
Регистрация: 22.05.2015
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