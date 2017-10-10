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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Матч сборных России и Ирана посетят около 30 тысяч болельщиков
Руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович заявил, что на товарищеском матче между сборными России и Ирана в Казани, ожидается около 30 тыс. болельщиков.
"Мы ожидаем на матче порядка 30 тыс. зрителей. Оперативной информации сейчас нет, билеты еще продаются. Что касается иранских болельщиков, через консульство они запросили 500 билетов. Столько их должно быть", - цитирует Карповича ТАСС.
"Мы ожидаем на матче порядка 30 тыс. зрителей. Оперативной информации сейчас нет, билеты еще продаются. Что касается иранских болельщиков, через консульство они запросили 500 билетов. Столько их должно быть", - цитирует Карповича ТАСС.
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