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Массимо Каррера: не надо думать, что Зобнин сыграет в ближайших матчах

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о восстановлении полузащитника красно-белых Романа Зобнина.

– Зоба – просто молодец. Его восстановление идет очень хорошими темпами. Лучше, чем мы думали. Он рвется в бой, но надо понимать, что у него была тяжелая травма. И нам ни в коем случае нельзя рисковать его здоровьем, нельзя форсировать возвращение в строй, иначе можно поставить под удар всю карьеру. Ему надо дозировать нагрузки, грамотно подводить его к возвращению на поле. Именно этим мы и занимаемся. Так что не надо думать, что Зоба сыграет в ближайших матчах.

– Когда вы рассчитываете увидеть его на поле в официальных матчах?

– Думаю, что на сегодня речь может идти о ноябре. О матчах, которые состоятся после паузы в чемпионате России. Но давайте все-таки не будем пока забегать так далеко вперед, а просто пожелаем Зобнину поскорее вернуться в строй и больше не получать таких травм. То же самое касается и других ребят.

Матч ТВ
Теги: Каррера Зобнин Спартак
Сегодня, 15:46
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(1)
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:56) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
другой бы тренер с проблемами в игроках кинул бы парня в мясорубку.. а там как пойдет!!

а Массимо все взвешивает и правильно! Роману нужно время..


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за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -жопой!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 15:48) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
нельзя не в коем случае бросать в бой,нужно постепенно давать нагрузки
Регистрация: 6.04.2016
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