Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:50
Славолюб Муслин: нужно немного времени, чтобы осознать, что Сербия попала на чемпионат мира (3)
Славолюб Муслин: нужно немного времени, чтобы осознать, что Сербия попала на чемпионат мира (3)
Вчера, 23:48
Миралем Пьянич близок к возвращению на поле
Миралем Пьянич близок к возвращению на поле
Массимо Каррера: не надо думать, что Зобнин сыграет в ближайших матчах
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о восстановлении полузащитника красно-белых Романа Зобнина.
– Зоба – просто молодец. Его восстановление идет очень хорошими темпами. Лучше, чем мы думали. Он рвется в бой, но надо понимать, что у него была тяжелая травма. И нам ни в коем случае нельзя рисковать его здоровьем, нельзя форсировать возвращение в строй, иначе можно поставить под удар всю карьеру. Ему надо дозировать нагрузки, грамотно подводить его к возвращению на поле. Именно этим мы и занимаемся. Так что не надо думать, что Зоба сыграет в ближайших матчах.
– Когда вы рассчитываете увидеть его на поле в официальных матчах?
– Думаю, что на сегодня речь может идти о ноябре. О матчах, которые состоятся после паузы в чемпионате России. Но давайте все-таки не будем пока забегать так далеко вперед, а просто пожелаем Зобнину поскорее вернуться в строй и больше не получать таких травм. То же самое касается и других ребят.
Матч ТВ
– Зоба – просто молодец. Его восстановление идет очень хорошими темпами. Лучше, чем мы думали. Он рвется в бой, но надо понимать, что у него была тяжелая травма. И нам ни в коем случае нельзя рисковать его здоровьем, нельзя форсировать возвращение в строй, иначе можно поставить под удар всю карьеру. Ему надо дозировать нагрузки, грамотно подводить его к возвращению на поле. Именно этим мы и занимаемся. Так что не надо думать, что Зоба сыграет в ближайших матчах.
– Когда вы рассчитываете увидеть его на поле в официальных матчах?
– Думаю, что на сегодня речь может идти о ноябре. О матчах, которые состоятся после паузы в чемпионате России. Но давайте все-таки не будем пока забегать так далеко вперед, а просто пожелаем Зобнину поскорее вернуться в строй и больше не получать таких травм. То же самое касается и других ребят.
Матч ТВ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.