Массимо Каррера: не надо думать, что Зобнин сыграет в ближайших матчах

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о восстановлении полузащитника красно-белых Романа Зобнина.– Зоба – просто молодец. Его восстановление идет очень хорошими темпами. Лучше, чем мы думали. Он рвется в бой, но надо понимать, что у него была тяжелая травма. И нам ни в коем случае нельзя рисковать его здоровьем, нельзя форсировать возвращение в строй, иначе можно поставить под удар всю карьеру. Ему надо дозировать нагрузки, грамотно подводить его к возвращению на поле. Именно этим мы и занимаемся. Так что не надо думать, что Зоба сыграет в ближайших матчах.– Думаю, что на сегодня речь может идти о ноябре. О матчах, которые состоятся после паузы в чемпионате России. Но давайте все-таки не будем пока забегать так далеко вперед, а просто пожелаем Зобнину поскорее вернуться в строй и больше не получать таких травм. То же самое касается и других ребят.