Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:50
Славолюб Муслин: нужно немного времени, чтобы осознать, что Сербия попала на чемпионат мира (3)
Славолюб Муслин: нужно немного времени, чтобы осознать, что Сербия попала на чемпионат мира (3)
Вчера, 23:48
Миралем Пьянич близок к возвращению на поле
Миралем Пьянич близок к возвращению на поле
Болельщики сборной России обыграли иранцев
Болельщики сборных России и Ирана сегодня провели товарищеский матч, в котором россияне одержали победу со счетом 5:3.
Матч прошел в рамках акции "Gentlefan" перед началом товарищеской игры между основными сборными России и Ирана, который пройдет в Казани.
Болельщиков России представляла Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ, команду Ирана – сотрудники посольства страны, передает ТАСС.
Матч прошел в рамках акции "Gentlefan" перед началом товарищеской игры между основными сборными России и Ирана, который пройдет в Казани.
Болельщиков России представляла Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ, команду Ирана – сотрудники посольства страны, передает ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.