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Болельщики сборной России обыграли иранцев

Болельщики сборных России и Ирана сегодня провели товарищеский матч, в котором россияне одержали победу со счетом 5:3.

Матч прошел в рамках акции "Gentlefan" перед началом товарищеской игры между основными сборными России и Ирана, который пройдет в Казани.

Болельщиков России представляла Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ, команду Ирана – сотрудники посольства страны, передает ТАСС.
Теги: Сборная России
Сегодня, 15:55
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