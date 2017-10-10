Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Билеты на игру Россия - Иран раздают казанским студентам

Студентам казанских вузов раздают бесплатные билеты на матч между сборными России и Ирана, который состоится сегодня в Казани, передает "СЭ".

Сообщается, что судя по сообщениям в социальных сетях, сами билеты будут выдаваться лишь за час до матча в окрестностях стадиона. При этом студенту необходимо будет отметиться в списке, к тому же выдавать будут не более одного билета в руки.

Накануне сообщалось о бесплатной раздаче дешевых билетов на игру среди бюджетников.
Теги: Сборная России
Сегодня, 15:59
Напечатать
3
(2)
№3 Написал: tuner (Сегодня, 17:30) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
А бонусом к билету пару пинт бесплатного пива и повышенная стипендия на весь семестр. Аншлаг обеспечен!
Регистрация: 29.08.2015
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 17:22) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Q.E.D.
Регистрация: 2.08.2013
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 17:03) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Мда, популярность сборной на нуле конечно.
Регистрация: 22.09.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.