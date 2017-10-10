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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Билеты на игру Россия - Иран раздают казанским студентам
Студентам казанских вузов раздают бесплатные билеты на матч между сборными России и Ирана, который состоится сегодня в Казани, передает "СЭ".
Сообщается, что судя по сообщениям в социальных сетях, сами билеты будут выдаваться лишь за час до матча в окрестностях стадиона. При этом студенту необходимо будет отметиться в списке, к тому же выдавать будут не более одного билета в руки.
Накануне сообщалось о бесплатной раздаче дешевых билетов на игру среди бюджетников.
Сообщается, что судя по сообщениям в социальных сетях, сами билеты будут выдаваться лишь за час до матча в окрестностях стадиона. При этом студенту необходимо будет отметиться в списке, к тому же выдавать будут не более одного билета в руки.
Накануне сообщалось о бесплатной раздаче дешевых билетов на игру среди бюджетников.
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