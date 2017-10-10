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Оливье Жиру летом может перейти в "Ювентус" или "Интер"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру может перебраться в летнее трансферное окно в "Ювентус" или "Интер", информирует Сalciomercato.it.

В текущем сезоне 31-летний француз принял участие в 7 матчах английской Премьер-лиги, но выходил лишь на замену.

Контракт Оливье Жиру с "Арсеналом" действует до лета 2019 года.
Теги: Жиру Арсенал Интер Трансферы
Сегодня, 16:17
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