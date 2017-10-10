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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Славолюб Муслин: нужно немного времени, чтобы осознать, что Сербия попала на чемпионат мира (3)
Славолюб Муслин: нужно немного времени, чтобы осознать, что Сербия попала на чемпионат мира (3)
Россия — Иран: Андрей Лунев выйдет в стартовом составе, Федор Смолов — капитан
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с командой Ирана, который состоится сегодня, 10 октября, в Казани.
С первых минут у россиян на поле появится голкипер Андрей Лунёв. Капитаном национальной команды будет нападающий Фёдор Смолов.
Основной состав России: Лунёв, Кутепов, Васин, Кудряшов, Фернандес, Тарасов, Ерохин, Рауш, Ал. Миранчук, Смолов, Кокорин.
Запасные: Акинфеев, Габулов, Джикия, Гранат, Нойштедтер, Жирков, Кузяев, Смольников, Оздоев, Самедов, Заболотный, Полоз.
С первых минут у россиян на поле появится голкипер Андрей Лунёв. Капитаном национальной команды будет нападающий Фёдор Смолов.
Основной состав России: Лунёв, Кутепов, Васин, Кудряшов, Фернандес, Тарасов, Ерохин, Рауш, Ал. Миранчук, Смолов, Кокорин.
Запасные: Акинфеев, Габулов, Джикия, Гранат, Нойштедтер, Жирков, Кузяев, Смольников, Оздоев, Самедов, Заболотный, Полоз.
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