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Россия — Иран: Андрей Лунев выйдет в стартовом составе, Федор Смолов — капитан

Стал известен стартовый состав сборной России на матч с командой Ирана, который состоится сегодня, 10 октября, в Казани.

С первых минут у россиян на поле появится голкипер Андрей Лунёв. Капитаном национальной команды будет нападающий Фёдор Смолов.

Основной состав России: Лунёв, Кутепов, Васин, Кудряшов, Фернандес, Тарасов, Ерохин, Рауш, Ал. Миранчук, Смолов, Кокорин.

Запасные: Акинфеев, Габулов, Джикия, Гранат, Нойштедтер, Жирков, Кузяев, Смольников, Оздоев, Самедов, Заболотный, Полоз.
Теги: Россия Лунев Смолов
Сегодня, 17:56
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(3)
№21 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:40) #
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Цитата: нетрал
как гордый горец он тебя раЭжит...

С такой мордой гордыми не бывают, сэр.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№20 Написал: нетрал (Сегодня, 19:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Да насрать на эту жирную морду, лоснящуюся от внимания.

как гордый горец он тебя раЭжит...
Регистрация: 26.04.2017
№19 Написал: moistavki2 (Сегодня, 19:21) #
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Прогнозы футбольных матчей www.moistavki.ru
Регистрация: 10.10.2017
№18 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:13) #
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online

Цитата: Космос
А до лысого все было хорошо?Что онпросрал??? Мы после 2008 года ,толко и делали,что просирали все! И вина Черчесова тут минимальна!

Да насрать на эту жирную морду, лоснящуюся от внимания.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№17 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:03) #
  • -2
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Шииты ща покажут оптимальный, блеать, состав.
Регистрация: 3.03.2007
№16 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:00) #
  • -1
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online



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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№15 Написал: Космос Россия (Сегодня, 18:58) #
  • +2
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online

Цитата: yuri
И болеть не хочется за эту сборную во главе с лысым черкесом. Так просрать всё что можно, растоптать всё что было свято.

А до лысого все было хорошо?Что он просрал? Мы после 2008 года ,только и делали,что просирали все! И вина Черчесова тут минимальна!
Регистрация: 13.07.2015
№14 Написал: нетрал (Сегодня, 18:37) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
чернова не заигрывает ...капитанскую повязку, как триппер всем подряд раздает ...противно смотреть!
Регистрация: 26.04.2017
№13 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:35) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Кока наше всё!!!!!!

Именно!!!
Поэтому пусть отдохнёт, а с Ираном другие доказывают свою состоятельность.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№12 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:35) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Любопытный состав. Удачи нашим.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:29) #
  • -10
  •  (16)
online

И болеть не хочется за эту сборную во главе с лысым черкесом. Так просрать всё что можно, растоптать всё что было свято.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№10 Написал: Sp1ke Череповец (Сегодня, 18:29) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: zenit47
Джикия и Гранат получше будут, согласен

Джикия - согласен, на данном этапе лучший наш защитник. А насчет Граната - спорно. Посмотрим на Кутепова, может чем-то и удивит.


--------------------
Пришел, увидел... ужаснулся, ушел и больше не вернулся...
Регистрация: 26.10.2007
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:23) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Вместо Коки попробовали бы Заболотного в старте

Кока наше всё!!!!!! confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№8 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 18:22) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Цитата: zenit47
вот вам и оптимальный состав

Ну, если убрали Самедова, это еще не значит, что состав оптимальный. Думаю, Тарасов тоже лишний.

Тарасова на Кузяева однозначно
Регистрация: 17.05.2013
№7 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 18:16) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
это правильно....
Регистрация: 24.04.2009
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:15) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вместо Коки попробовали бы Заболотного в старте


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 18:08) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ерохин smile
Регистрация: 21.03.2011
№4 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 18:07) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Antip7
Цитата: zenit47
вот вам и оптимальный состав

Васина убрать бы еще

Джикия и Гранат получше будут, согласен
Регистрация: 17.05.2013
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:06) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit47
вот вам и оптимальный состав

Ну, если убрали Самедова, это еще не значит, что состав оптимальный. Думаю, Тарасов тоже лишний.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 18:04) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: zenit47
вот вам и оптимальный состав

Васина убрать бы еще
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 17:59) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
вот вам и оптимальный состав
Регистрация: 17.05.2013
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