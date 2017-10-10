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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Секу Конде и Александр Салугин отметились голами в двустороннем матче "Амкара"
В рамках подготовки к матчу 13-го тура российской Премьер-Лиги с "Тосно" футболисты "Амкара" провели двустороннюю игру.
К матчу, который состоялся сегодня на основном поле стадиона "Звезда", в связи с отсутствием "сборников" были привлечены игроки молодёжного состава. Весь матч отыграл полузащитник Фегор Огуде, сообщает официальный сайт пермского клуба.
Со счётом 2:1 победил основной состав, у которого голами отметились Секу Конде и Александр Салугин (с пенальти). В условной "молодёжке" отличился Тимур Фаррахов.
К матчу, который состоялся сегодня на основном поле стадиона "Звезда", в связи с отсутствием "сборников" были привлечены игроки молодёжного состава. Весь матч отыграл полузащитник Фегор Огуде, сообщает официальный сайт пермского клуба.
Со счётом 2:1 победил основной состав, у которого голами отметились Секу Конде и Александр Салугин (с пенальти). В условной "молодёжке" отличился Тимур Фаррахов.
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