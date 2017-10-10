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Секу Конде и Александр Салугин отметились голами в двустороннем матче "Амкара"

В рамках подготовки к матчу 13-го тура российской Премьер-Лиги с "Тосно" футболисты "Амкара" провели двустороннюю игру.

К матчу, который состоялся сегодня на основном поле стадиона "Звезда", в связи с отсутствием "сборников" были привлечены игроки молодёжного состава. Весь матч отыграл полузащитник Фегор Огуде, сообщает официальный сайт пермского клуба.

Со счётом 2:1 победил основной состав, у которого голами отметились Секу Конде и Александр Салугин (с пенальти). В условной "молодёжке" отличился Тимур Фаррахов.
Сегодня, 18:08
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