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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Славолюб Муслин: нужно немного времени, чтобы осознать, что Сербия попала на чемпионат мира (3)
Голландский премьер-министр пошутил, что обменял бы целую провинцию на Де Брейне
Голландский премьер-министр Марк Рютте пошутил, что готов обменять всю провинцию Лимбург на полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевина Де Брёйне.
50-летний политик сделал такое заявление, так как огорчён выступлением сборной Нидерландов в квалификации чемпионата мира 2018 года. В то время как сборная Бельгии пробилась на мировое первенство, голландцы сохраняют минимальные шансы на поездку в Россию.
"Конечно, это великая жертва для голландского общества, но иногда приходится делать трудный выбор и расставлять приоритеты", — пошутил Рютте "Чемпионат.com" со ссылкой на Sports Illustrated.
50-летний политик сделал такое заявление, так как огорчён выступлением сборной Нидерландов в квалификации чемпионата мира 2018 года. В то время как сборная Бельгии пробилась на мировое первенство, голландцы сохраняют минимальные шансы на поездку в Россию.
"Конечно, это великая жертва для голландского общества, но иногда приходится делать трудный выбор и расставлять приоритеты", — пошутил Рютте "Чемпионат.com" со ссылкой на Sports Illustrated.
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