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Голландский премьер-министр пошутил, что обменял бы целую провинцию на Де Брейне

Голландский премьер-министр Марк Рютте пошутил, что готов обменять всю провинцию Лимбург на полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевина Де Брёйне.

50-летний политик сделал такое заявление, так как огорчён выступлением сборной Нидерландов в квалификации чемпионата мира 2018 года. В то время как сборная Бельгии пробилась на мировое первенство, голландцы сохраняют минимальные шансы на поездку в Россию.

"Конечно, это великая жертва для голландского общества, но иногда приходится делать трудный выбор и расставлять приоритеты", — пошутил Рютте "Чемпионат.com" со ссылкой на Sports Illustrated.
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 18:08
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