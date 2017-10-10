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Тренерский штаб "Урала" пополнил испанский специалист

Тренерский штаб "Урала" пополнил специалист по физической подготовке — испанец Хесус Пуэнте Солана. 37-летний тренер уже приступил к работе с командой, которую возглавляет Александр Тарханов.

Свою тренерскую карьеру Солана начинал в "Уэске", выступающей в испанской Сегунде, параллельно прошёл специальные курсы и получил лицензию УЕФА, позволяющую работать тренером по физической подготовке в профессиональных клубах. До перехода в "Урал" испанский специалист работал в клубе "Верия" из высшего дивизиона чемпионата Греции.

"О возможности приехать в "Урал" я узнал от своего друга, который работает в одном из клубов испанской Сегунды. Я тогда работал в Греции, и мне сказали, что есть интерес из России.

Конечно, российская Премьер-Лига – один из ведущих чемпионатов в Европе. Здесь выступают очень хорошие команды европейского уровня. Поэтому для меня приход в "Урал" — это большой шаг вперёд в карьере. Это новый вызов и отличная возможность развивать своё тренерское мастерство. Буду делать всё возможное, чтобы помочь команде добиваться хороших результатов.

Знакомство с командой – главный момент, который меня приятно удивил. Вижу, что попал в очень хороший коллектив с замечательной атмосферой. Это касается и игроков, и тренерского штаба. Каждый меня здесь поддерживает, выражает слова поддержки. Но самое главное, что этот коллектив готов работать и у него есть большой потенциал, чтобы стать лучше", — рассказал испанец в интервью клубной пресс-службе.
Теги: Урал
Сегодня, 18:42
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