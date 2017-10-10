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Садио Мане из-за травмы пропустит 6 недель

Полузащитник "Ливерпуля" Садьо Мане получил травму в расположении национальной сборной Сенегала, сообщает официальный сайт клуба.

У игрока выявлено повреждение задней поверхности бедра. Отмечается, что футболист выбыл на срок до 6 недель.
Теги: Мане Ливерпуль
Сегодня, 19:12
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