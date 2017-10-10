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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Славолюб Муслин: нужно немного времени, чтобы осознать, что Сербия попала на чемпионат мира (3)
Славолюб Муслин: нужно немного времени, чтобы осознать, что Сербия попала на чемпионат мира (3)
Садио Мане из-за травмы пропустит 6 недель
Полузащитник "Ливерпуля" Садьо Мане получил травму в расположении национальной сборной Сенегала, сообщает официальный сайт клуба.
У игрока выявлено повреждение задней поверхности бедра. Отмечается, что футболист выбыл на срок до 6 недель.
У игрока выявлено повреждение задней поверхности бедра. Отмечается, что футболист выбыл на срок до 6 недель.
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