Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Роберто Манчини: как только вернемся в Лигу чемпионов, вы увидите в "Зените" много звезд

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал, что клуб намерен подписать звездных игроков в случае возвращения в Лигу чемпионов.

"Чемпионат Англии - это турнир номер один, но могу вас заверить, что "Зенит" - очень престижный клуб. Как только мы вернемся в Лигу чемпионов, вы увидите много других звезд, которые сюда также приедут. Пока не знаю, горят ли они желанием переехать в Санкт-Петербург при нынешних раскладах", - цитирует Манчини Football Italia.
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 19:31
Напечатать
7
(3)
№7 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 19:50) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Даже если барин кинет подачку, все равно гиганты мысли купят какого-нибудь Педро втридорога...

заметь частный владелец,может хоть в пять раз дороже купить и никто ему слово не скажет,а вас будут макать в говно за гос бабло и при случае напоминать сколько там у вас легионеров вышло,потому что вы иждивенцы сидящие на шее государства
Регистрация: 6.04.2016
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:50) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
приедут или не горят желанием при таких раскладах??

походу в ЛЕ не горят желанием играть


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:47) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartak СССР
вы увидите красную карточку от Путина и будите под дудочку плясать и пресмыкаться потому что вы зависите от гос бабла,зина как куртизанка smile

Свиньи то куда лезут, их приоритеты петковичи, все знают, а настоящим болелам хочется настоящих звёзд, лицезреть воочию, а ты тут про госбабло нам впариваешь, ну и кто от этого будет в восторге, убогий??


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 19:47) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
На какие шиши интересно кучу звёзд вы собираетесь брать? Фэйр-плэй в топку что ли?!
Регистрация: 1.12.2014
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:45) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartak СССР
вы увидите красную карточку от Путина и будите под дудочку плясать и пресмыкаться потому что вы зависите от гос бабла,зина как куртизанка

Шлюхам Федуна нормальные трансферы и вовсе не светят. Даже если барин кинет подачку, все равно гиганты мысли купят какого-нибудь Педро втридорога...


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:43) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что-то я не понял: приедут или не горят желанием при таких раскладах??


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 19:32) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
вы увидите красную карточку от Путина и будите под дудочку плясать и пресмыкаться потому что вы зависите от гос бабла,зина как куртизанка smile
Регистрация: 6.04.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.