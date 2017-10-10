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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роберто Манчини: как только вернемся в Лигу чемпионов, вы увидите в "Зените" много звезд
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал, что клуб намерен подписать звездных игроков в случае возвращения в Лигу чемпионов.
"Чемпионат Англии - это турнир номер один, но могу вас заверить, что "Зенит" - очень престижный клуб. Как только мы вернемся в Лигу чемпионов, вы увидите много других звезд, которые сюда также приедут. Пока не знаю, горят ли они желанием переехать в Санкт-Петербург при нынешних раскладах", - цитирует Манчини Football Italia.
"Чемпионат Англии - это турнир номер один, но могу вас заверить, что "Зенит" - очень престижный клуб. Как только мы вернемся в Лигу чемпионов, вы увидите много других звезд, которые сюда также приедут. Пока не знаю, горят ли они желанием переехать в Санкт-Петербург при нынешних раскладах", - цитирует Манчини Football Italia.
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