Роберто Манчини: как только вернемся в Лигу чемпионов, вы увидите в "Зените" много звезд

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал, что клуб намерен подписать звездных игроков в случае возвращения в Лигу чемпионов."Чемпионат Англии - это турнир номер один, но могу вас заверить, что "Зенит" - очень престижный клуб. Как только мы вернемся в Лигу чемпионов, вы увидите много других звезд, которые сюда также приедут. Пока не знаю, горят ли они желанием переехать в Санкт-Петербург при нынешних раскладах", - цитирует Манчини Football Italia.