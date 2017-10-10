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Россия сыграла вничью с Ираном

Сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) в контрольном матче, проходившем в Казани.

Товарищеский матч

Россия - Иран 1:1

Голы: Полоз, 74 - Азмун, 57.

Россия: Лунёв, Кутепов, Васин (Джикия, 46), Кудряшов, Фернандес (Самедов, 66), Тарасов (Кузяев, 64), Ерохин, Рауш, Ал. Миранчук (Полоз, 56), Смолов (Заболотный, 83), Кокорин.

Иран: Бейранванд, Гафури (Резаян, 83), Хаджсафи, Хоссейни, Эзатолахи (Чешми, 80), Пурлиганджи, Эбрахими (Абдоллахзадех, 90+3), Амири, Тареми (Имани, 75), Джаханбахш (Годдос, 64), Азмун (Резаи, 64)
Теги: Сборная России Сборная Ирана
Сегодня, 20:53
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45
(2)
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№45 Написал: Борис Гречмак Новокуренск (Сегодня, 21:54) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Кто подскажет, чем отметился хвалёный Кокорин за эти две игры?
Регистрация: 10.05.2015
№44 Написал: ffora russia (Сегодня, 21:51) #
  • 0
  •  (2)
online

хотелось бы увидеть стиль,особое лицо и рисунок игры сборной.............. понимаешь ли
Регистрация: 24.05.2016
№43 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 21:49) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: T 34
Цитата: strekall
Цитата: T 34
У большинства игроков скоро игры в ЛЧ и ЛЕ! И было бы глупо выкладываться на полную в товарищеском матче.

Что за бред? Все они профессионалы и получают за свою работу хорошие деньги, любые отмазки тут не катят, а играя за сборную страны с гербом на футболке, не может быть никаких поблажек, в любой игре, хоть в товарищеской, хоть в официальной.

Хорошие деньги они получают в клубах! И клубы ,в первую очередь, заинтересованы,чтобы игроки вернулись не травмированными! В том числе и твой клуб-Зенит!


А в еврокубках не клубные команды играют? У сборной свой тренер и пофиг ему на хотелки клубных тренеров и правильно.


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№42 Написал: andrej95602 (Сегодня, 21:48) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: strekall
Цитата: andrej95602
[quote..Игроки вроде бы не плохие..черт его знает, чего не хватает..


=====================


Усатого напыщенного петуха у бровки надо срочно убирать. Его уровень - Томь, Анжи, Спартак, Шинник.


Вот зачем ты сразу три команды обидел? cry ))[/quote]

Томск, Махачкала, Ярославль --- ПРОСТИТЕ!!!!!!!!!
Регистрация: 14.04.2015
№41 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 21:45) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: andrej95602
[quote..Игроки вроде бы не плохие..черт его знает, чего не хватает..


=====================


Усатого напыщенного петуха у бровки надо срочно убирать. Его уровень - Томь, Анжи, Спартак, Шинник.[/quote]

Вот зачем ты сразу три команды обидел? cry ))


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№40 Написал: T 34 Москва (Сегодня, 21:43) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: strekall
Цитата: T 34
У большинства игроков скоро игры в ЛЧ и ЛЕ! И было бы глупо выкладываться на полную в товарищеском матче.

Что за бред? Все они профессионалы и получают за свою работу хорошие деньги, любые отмазки тут не катят, а играя за сборную страны с гербом на футболке, не может быть никаких поблажек, в любой игре, хоть в товарищеской, хоть в официальной.

Хорошие деньги они получают в клубах! И клубы ,в первую очередь, заинтересованы,чтобы игроки вернулись не травмированными! В том числе и твой клуб-Зенит!
Регистрация: 28.08.2013
№39 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 21:40) #
  • 0
  •  (4)

GS,
А когда они не были поломаны экспериментов не было? Поломались игроки, ну в составе 23 человека. Поставь зенитовскую серидину с Кокориным, зачем два одинаковых нападающих, которые мешают друг другу. Нет, он правда наслаждается собой и об игре не думает

Spartak СССР,
Ну Спартак и сам по себе уже повидали и его супер игрока, который в Европе со сборной мальчик для битья тоже увидели
Регистрация: 23.09.2008
№38 Написал: andrej95602 (Сегодня, 21:35) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Краснодар»
[quote..Игроки вроде бы не плохие..черт его знает, чего не хватает..[/quote]

=====================


Усатого напыщенного петуха у бровки надо срочно убирать. Его уровень - Томь, Анжи, Спартак, Шинник.
Регистрация: 14.04.2015
№37 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 21:34) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: T 34
У большинства игроков скоро игры в ЛЧ и ЛЕ! И было бы глупо выкладываться на полную в товарищеском матче.

Что за бред? Все они профессионалы и получают за свою работу хорошие деньги, любые отмазки тут не катят, а играя за сборную страны с гербом на футболке, не может быть никаких поблажек, в любой игре, хоть в товарищеской, хоть в официальной.


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№36 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 21:30) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Кисло !!!
Регистрация: 18.03.2012
№35 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:30) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР
Цитата: Antip7
Мы и спартак в матче с мексиканцами видели

мы вас бомжеконей на всех последних турнирах видели,сплошное позорище и срамота,вы гавно даже Слуцкер это признал открыто smile


А на КК как, понравилось? Там-то россыпь поросят была...
И как результат?


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№34 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:29) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: sssh53
а не пора с поисками закончить

А чего делать, когда все, кто мог в полузащите чего-нибудь организовать (Дзагоев, Головин, Зобнин, Глушаков), поломаны?
Регистрация: 22.09.2009
№33 Написал: T 34 Москва (Сегодня, 21:29) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV
Цитата: sanyapytilin
Кутепов посмешище, а не защитник.

Посмешище наших защитников мы наблюдали на евро 2016, товарняки ни о чем не говорят

Вот,ты сказал правду, но кому она нужна? Быстро забыли все фиаско 2016! Такое чувство,что до начала игры, все видят не сборную России ,а сборную Мира,которая должна всегда побеждать! А когда не получается,тогда все игроки - посмешище и тренер физрук!
Регистрация: 28.08.2013
№32 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 21:29) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Trucha
Когда сборную тренирует бывший тренер Свиной команды и когда в команде защита Спуртака о победе не может быть и речи ))

Цитата: Black Fox
С защитником вроде Джикии любой иранец себя Роналду почувствует

сколько же вас кастрюлеголовых наклевалось laughing
Регистрация: 6.04.2016
№31 Написал: imaginary (Сегодня, 21:29) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
после забитого забегали
в принципе ЧМ не ЧЕ, может повезти реально с группой
так что выйти в плей-офф можно, а там уж кто попадётся
Регистрация: 7.02.2010
№30 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 21:27) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Antip7
Я не бомжеконь.. рядовой болельщик сборной

это теперь так называется?))
Регистрация: 6.04.2016
№29 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:25) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Spartak СССР
Цитата: Antip7
Мы и спартак в матче с мексиканцами видели

мы вас бомжеконей на всех последних турнирах видели,сплошное позорище и срамота,вы гавно даже Слуцкер это признал открыто smile


Я не бомжеконь.. рядовой болельщик сборной
Регистрация: 29.08.2016
№28 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 21:24) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Antip7
Мы и спартак в матче с мексиканцами видели

мы вас бомжеконей на всех последних турнирах видели,сплошное позорище и срамота,вы гавно даже Слуцкер это признал открыто smile
Регистрация: 6.04.2016
№27 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 21:23) #
  • +5
  •  (7)

Рауш хорош
Регистрация: 22.11.2014
№26 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:18) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: Spartak СССР
когда в сборной много бомжей о победе не может быть и речи,максимум несчастный отскок


Мы и спартак в матче с мексиканцами видели
Регистрация: 29.08.2016
№25 Написал: Trucha (Сегодня, 21:17) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartak СССР
когда в сборной много бомжей о победе не может быть и речи,максимум несчастный отскок

Когда сборную тренирует бывший тренер Свиной команды и когда в команде защита Спуртака о победе не может быть и речи ))
Что же ты не сказал про то что ваши великолепные защитники привезли гол ? )



Регистрация: 4.08.2016
№24 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:17) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartak СССР
когда в сборной много бомжей о победе не может быть и речи,максимум несчастный отскок

С защитником вроде Джикии любой иранец себя Роналду почувствует blush


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№23 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:16) #
  • +10
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: sanyapytilin
Кутепов посмешище, а не защитник.

Посмешище наших защитников мы наблюдали на евро 2016, товарняки ни о чем не говорят


Он не защитник - это видно за километр, медленный, неказистый и вялый...тот же Джикия гораздо сильнее.
А Кутепов за свои 2,5 матча в сборной напривозил уже больше, чем Игнашевич за 100...
Или ты ЧМ хочешь дождаться, чтобы посмотреть на него против Лукак и Кейнов)))))

Я Лукаку видел))))больше не хочу


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№22 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:15) #
  • -5
  •  (7)

зырянова семака семшова широкова не хватает! =) да я бы еще на замену павлюченко взял бы =) жаль старые все!
Регистрация: 19.06.2017
№21 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 21:13) #
  • -15
  •  (23)
online
Болеет за:
«Спартак»
когда в сборной много бомжей о победе не может быть и речи,максимум несчастный отскок
Регистрация: 6.04.2016
№20 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:11) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Есть предложение натурализовать еще десяток бразильцев. Хохлам правда это не помогло и этой сборной не поможет, зато окончательно пофиг на нее станет smirk


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№19 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 21:10) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
Нет мысли, бей а там как получится. Диспетчера нет. Поэтому не плохие игроки не могут раскрыться.
Регистрация: 25.10.2016
№18 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:09) #
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Кутепов посмешище, а не защитник.

Посмешище наших защитников мы наблюдали на евро 2016, товарняки ни о чем не говорят
Регистрация: 2.02.2012
№17 Написал: avnik море (Сегодня, 21:09) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Борьба с легионерами проиграна начисто... ))) Но мы будем до победного конца...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№16 Написал: T 34 Москва (Сегодня, 21:08) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
У большинства игроков скоро игры в ЛЧ и ЛЕ! И было бы глупо выкладываться на полную в товарищеском матче.
Регистрация: 28.08.2013
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