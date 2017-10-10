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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:53
Россия сыграла вничью с Ираном (45)
Россия сыграла вничью с Ираном (45)
Россия сыграла вничью с Ираном
Сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) в контрольном матче, проходившем в Казани.
Товарищеский матч
Россия - Иран 1:1
Голы: Полоз, 74 - Азмун, 57.
Россия: Лунёв, Кутепов, Васин (Джикия, 46), Кудряшов, Фернандес (Самедов, 66), Тарасов (Кузяев, 64), Ерохин, Рауш, Ал. Миранчук (Полоз, 56), Смолов (Заболотный, 83), Кокорин.
Иран: Бейранванд, Гафури (Резаян, 83), Хаджсафи, Хоссейни, Эзатолахи (Чешми, 80), Пурлиганджи, Эбрахими (Абдоллахзадех, 90+3), Амири, Тареми (Имани, 75), Джаханбахш (Годдос, 64), Азмун (Резаи, 64)
Товарищеский матч
Россия - Иран 1:1
Голы: Полоз, 74 - Азмун, 57.
Россия: Лунёв, Кутепов, Васин (Джикия, 46), Кудряшов, Фернандес (Самедов, 66), Тарасов (Кузяев, 64), Ерохин, Рауш, Ал. Миранчук (Полоз, 56), Смолов (Заболотный, 83), Кокорин.
Иран: Бейранванд, Гафури (Резаян, 83), Хаджсафи, Хоссейни, Эзатолахи (Чешми, 80), Пурлиганджи, Эбрахими (Абдоллахзадех, 90+3), Амири, Тареми (Имани, 75), Джаханбахш (Годдос, 64), Азмун (Резаи, 64)
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