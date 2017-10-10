Каталония не объявила о независимости от Испании

Глава Каталонии Карлес Пучдемон попросил отложить вопрос о независимости от Испании.Напомним, что 1 октября в регионе прошел референдум о независимости, который не был признан испанскими властями. По закону, принятому каталонским парламентом, после объявления результатов референдума палата должна в течение 48 часов принять декларацию независимости.