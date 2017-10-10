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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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20:53
Россия сыграла вничью с Ираном (45)
Россия сыграла вничью с Ираном (45)
Каталония не объявила о независимости от Испании
Глава Каталонии Карлес Пучдемон попросил отложить вопрос о независимости от Испании.
Напомним, что 1 октября в регионе прошел референдум о независимости, который не был признан испанскими властями. По закону, принятому каталонским парламентом, после объявления результатов референдума палата должна в течение 48 часов принять декларацию независимости.
Напомним, что 1 октября в регионе прошел референдум о независимости, который не был признан испанскими властями. По закону, принятому каталонским парламентом, после объявления результатов референдума палата должна в течение 48 часов принять декларацию независимости.
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