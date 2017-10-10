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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:53
Россия сыграла вничью с Ираном (45)
Россия сыграла вничью с Ираном (45)
Незолотая осень. Сборная России не одолела Иран
Сборная России измучила болельщиков, а играть в футбол начала только после пропущенного мяча и выхода Кузяева, Самедова и Полоза. Rusfootball.info о матче, который в очередной раз показал, что проблем у нашей команды меньше не становится.
Несмотря на промежуточный счёт 4:0 ближе к концовке встречи, игра сборной России с Кореей снова оставила вопросы не только из-за двух пропущенных в концовке мячей. Впрочем, перестановок сегодня стоило ожидать в любом случае.
И начал Черчесов прямо с вратарской позиции. Наконец случилось то, чего многие хотят видеть и на чемпионате мира, но не увидят: Игорь Акинфеев отправился на скамеечку, а ворота защищал Андрей Лунёв. Удивление вызывала перестановка в центре защиты: Кутепов появился вместо Джикии – единственного центрдэфа, к которому нет больших вопросов ни по старту сезона в целом, ни по матчу с Кореей в частности. Другое дело, что в сборной Георгий натурально мучается правее от центрального защитника, не будучи способным качественно выполнять передачи правой ногой. Но, возможно, Черчесов просто не сомневается в Джикии и решил его не нагружать.
Ротация на флангах просматривалась и произошла ещё по ходу предыдущего матча с корейцами: Жирков совсем не играет в клубе, Фернандес просто сильнее Самедова. На пресс-конференции после корейцев Черчесов также отметил эффект от перестановки в перерыве с выходом Тарасова и решил использовать этот вариант с первых минут – на скамейку сел Кузяев. Капитанская повязка от Акинфеева перешла к Смолову, но все эти хитросплетения несильно заинтересовали казанскую публику. До чемпионата мира оставалось 9 месяцев.
Фото из твиттера журналиста «СЭ» Дмитрия Зеленова
Солдаты не исправили ситуацию, а скорее подчеркнули её унылость.
Правда, с течением времени трибуны приобрели приличный вид.
Игра вполне соответствовала антуражу встречи. Трудно было сказать, кто играет «первым номером», каким образом наша сборная собиралась переходить в атаку, за счёт чего проходить оборону. Иранцы с первых минут начали обстукивать Фернандеса ещё на нашей половине, на другом фланге Рауш пытался наладить взаимодействие с Миранчуком. Алексей демонстрировал свою технику, но только в деле сохранения мяча. О проникающих передачах речи, как правило, не шло. Когда нашим удавалось довести мяч до Смолова, речь не шла уже в принципе о точных передачах.
В таких условиях самым заметным игроком на поле был Рауш, подававший все стандарты. Правда, все они доставались Бейранванду, который шёл на выход вообще всегда, хотя пару раз и не преуспел. Ерохин простил.
Нас иранцам прощать было не за что: разрушали наши тоже неплохо, возвращались организованно, страховали друг друга. Единственный момент гости, как и мы, создали со стандарта, где Азмун опередил Васина. Смотреть на всё это было тяжело: наши не рисковали, иранцы постоянно фолили и не раскрывались, а разбежаться могли только Фернандес и Рауш. Остальным было просто некуда.
Черчесов отмечал свою перестановку в перерыве матча с корейцами, сегодня тренер также выпустил на 2-й тайм изменённый состав с Джикией и без Васина. В отличие от тогдашнего выхода Тарасова, изменить игру кардинально это не могло, тут скорее стоило говорить об изменившемся настрое обеих команд. Иранцы шли в прессинг выше, мы лучше стали доводить мяч до передовой.
Не знаю, совпадение это или нет, но перелом в игру внесла другая перестановка Черчесова. Тренер вырвал из полузащиты Миранчука, отправив в нападение ещё и Полоза, а иранцы тут же великолепно ответили на мешкание Смолова у чужой штрафной. Тареми удался великолепный проход, по ходу которого позади остались Кутепов и Джикия, а Азмуну оставалось только закатить в ворота свой первый мяч на «Казань-Арене». Может, теперь и за «Рубин» пойдёт?
Вообще у Ирана пошло: тут же гости организовали ещё один опаснейший выпад Сердара, но наши успели затушить пожар, проводить Азмуна на замену при счёте 0:1 и начать поддавливать уже с Кузяевым и Самедовым в составе.
После этого жить стало лучше, жить стало веселее. Не пришлось даже выпускать Заболотного и организовывать навал. Уж не знаю, насколько это связано с товарищеским (он подходил больше, чем контрольный) статусом встречи, но Кузяев с Полозом и Раушем сразу стали наводить шороху слева. Иранцы в этой ситуации, видимо, сместили акценты своей обороны и стали забывать про Самедова, чем дважды подряд великолепно воспользовался Кузяев. Сначала Далер сделал перевод на попадание в штангу, а потом и на великолепную голевую передачу. Полоз поставил восклицательный знак в великолепной голевой комбинации, а нам оставалось продолжать радоваться выходу Кузяева.
Смелая, инициативная, точная игра Далера – именно то, что было необходимо в позиционном нападении. Конечно, этого не мог делать Тарасов. Не мог и Ерохин: буквально через 5 минут после предголевого перевода Далера Александр попытался выполнить куда более простой пас на Самедова, но промахнулся метров на 10. Посмотреть на Далера вместе с Головиными было бы крайне интересно, но под ними нужен нормальный опорник, а единственный такой у нашего тренера в чёрном списке.
В концовке на поле появился и Заболотный, но толком даже не поборолся за мяч. Принести победу в концовке мог Кутепов, но на такой результат наша сборная сегодня не наработала. Играть в футбол на протяжении получаса – маловато для победы даже в товарищеском матче,чего уж говорить о чемпионате мира.
Россия: Лунёв, Кутепов, Васин (Джикия, 46), Кудряшов, Фернандес (Самедов, 66), Тарасов (Кузяев, 64), Ерохин, Рауш, Ал. Миранчук (Полоз, 56), Смолов (Заболотный, 83), Кокорин.
Иран: Бейранванд, Гафури (Резаян, 83), Хаджсафи, Хоссейни, Эзатолахи (Чешми, 80), Пурлиганджи, Эбрахими (Абдоллахзадех, 90+3), Амири, Тареми (Имани, 75), Джаханбахш (Годдос, 64), Азмун (Резаи, 64).
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Несмотря на промежуточный счёт 4:0 ближе к концовке встречи, игра сборной России с Кореей снова оставила вопросы не только из-за двух пропущенных в концовке мячей. Впрочем, перестановок сегодня стоило ожидать в любом случае.
И начал Черчесов прямо с вратарской позиции. Наконец случилось то, чего многие хотят видеть и на чемпионате мира, но не увидят: Игорь Акинфеев отправился на скамеечку, а ворота защищал Андрей Лунёв. Удивление вызывала перестановка в центре защиты: Кутепов появился вместо Джикии – единственного центрдэфа, к которому нет больших вопросов ни по старту сезона в целом, ни по матчу с Кореей в частности. Другое дело, что в сборной Георгий натурально мучается правее от центрального защитника, не будучи способным качественно выполнять передачи правой ногой. Но, возможно, Черчесов просто не сомневается в Джикии и решил его не нагружать.
Ротация на флангах просматривалась и произошла ещё по ходу предыдущего матча с корейцами: Жирков совсем не играет в клубе, Фернандес просто сильнее Самедова. На пресс-конференции после корейцев Черчесов также отметил эффект от перестановки в перерыве с выходом Тарасова и решил использовать этот вариант с первых минут – на скамейку сел Кузяев. Капитанская повязка от Акинфеева перешла к Смолову, но все эти хитросплетения несильно заинтересовали казанскую публику. До чемпионата мира оставалось 9 месяцев.
Фото из твиттера журналиста «СЭ» Дмитрия Зеленова
Солдаты не исправили ситуацию, а скорее подчеркнули её унылость.
Правда, с течением времени трибуны приобрели приличный вид.
Игра вполне соответствовала антуражу встречи. Трудно было сказать, кто играет «первым номером», каким образом наша сборная собиралась переходить в атаку, за счёт чего проходить оборону. Иранцы с первых минут начали обстукивать Фернандеса ещё на нашей половине, на другом фланге Рауш пытался наладить взаимодействие с Миранчуком. Алексей демонстрировал свою технику, но только в деле сохранения мяча. О проникающих передачах речи, как правило, не шло. Когда нашим удавалось довести мяч до Смолова, речь не шла уже в принципе о точных передачах.
В таких условиях самым заметным игроком на поле был Рауш, подававший все стандарты. Правда, все они доставались Бейранванду, который шёл на выход вообще всегда, хотя пару раз и не преуспел. Ерохин простил.
Нас иранцам прощать было не за что: разрушали наши тоже неплохо, возвращались организованно, страховали друг друга. Единственный момент гости, как и мы, создали со стандарта, где Азмун опередил Васина. Смотреть на всё это было тяжело: наши не рисковали, иранцы постоянно фолили и не раскрывались, а разбежаться могли только Фернандес и Рауш. Остальным было просто некуда.
Черчесов отмечал свою перестановку в перерыве матча с корейцами, сегодня тренер также выпустил на 2-й тайм изменённый состав с Джикией и без Васина. В отличие от тогдашнего выхода Тарасова, изменить игру кардинально это не могло, тут скорее стоило говорить об изменившемся настрое обеих команд. Иранцы шли в прессинг выше, мы лучше стали доводить мяч до передовой.
Не знаю, совпадение это или нет, но перелом в игру внесла другая перестановка Черчесова. Тренер вырвал из полузащиты Миранчука, отправив в нападение ещё и Полоза, а иранцы тут же великолепно ответили на мешкание Смолова у чужой штрафной. Тареми удался великолепный проход, по ходу которого позади остались Кутепов и Джикия, а Азмуну оставалось только закатить в ворота свой первый мяч на «Казань-Арене». Может, теперь и за «Рубин» пойдёт?
Вообще у Ирана пошло: тут же гости организовали ещё один опаснейший выпад Сердара, но наши успели затушить пожар, проводить Азмуна на замену при счёте 0:1 и начать поддавливать уже с Кузяевым и Самедовым в составе.
После этого жить стало лучше, жить стало веселее. Не пришлось даже выпускать Заболотного и организовывать навал. Уж не знаю, насколько это связано с товарищеским (он подходил больше, чем контрольный) статусом встречи, но Кузяев с Полозом и Раушем сразу стали наводить шороху слева. Иранцы в этой ситуации, видимо, сместили акценты своей обороны и стали забывать про Самедова, чем дважды подряд великолепно воспользовался Кузяев. Сначала Далер сделал перевод на попадание в штангу, а потом и на великолепную голевую передачу. Полоз поставил восклицательный знак в великолепной голевой комбинации, а нам оставалось продолжать радоваться выходу Кузяева.
Смелая, инициативная, точная игра Далера – именно то, что было необходимо в позиционном нападении. Конечно, этого не мог делать Тарасов. Не мог и Ерохин: буквально через 5 минут после предголевого перевода Далера Александр попытался выполнить куда более простой пас на Самедова, но промахнулся метров на 10. Посмотреть на Далера вместе с Головиными было бы крайне интересно, но под ними нужен нормальный опорник, а единственный такой у нашего тренера в чёрном списке.
В концовке на поле появился и Заболотный, но толком даже не поборолся за мяч. Принести победу в концовке мог Кутепов, но на такой результат наша сборная сегодня не наработала. Играть в футбол на протяжении получаса – маловато для победы даже в товарищеском матче,чего уж говорить о чемпионате мира.
Товарищеский матч
Россия - Иран 1:1
Голы: Полоз, 74 - Азмун, 57.
Россия - Иран 1:1
Голы: Полоз, 74 - Азмун, 57.
Россия: Лунёв, Кутепов, Васин (Джикия, 46), Кудряшов, Фернандес (Самедов, 66), Тарасов (Кузяев, 64), Ерохин, Рауш, Ал. Миранчук (Полоз, 56), Смолов (Заболотный, 83), Кокорин.
Иран: Бейранванд, Гафури (Резаян, 83), Хаджсафи, Хоссейни, Эзатолахи (Чешми, 80), Пурлиганджи, Эбрахими (Абдоллахзадех, 90+3), Амири, Тареми (Имани, 75), Джаханбахш (Годдос, 64), Азмун (Резаи, 64).
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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