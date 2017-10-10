"Манчестер Юнайтед" зимой попытается подписать Алексиса Санчеса

"Манчестер Юнайтед" зимой попытается подписать нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, информирует The Mirror."Канониры" отказались продавать чилийца прошлым летом за 67 миллионов евро, а в январе "МЮ" предложит всего 22 миллиона, поскольку контракт чилийца с "канонирами" рассчитан до конца сезона.