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"Манчестер Юнайтед" зимой попытается подписать Алексиса Санчеса

"Манчестер Юнайтед" зимой попытается подписать нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, информирует The Mirror.

"Канониры" отказались продавать чилийца прошлым летом за 67 миллионов евро, а в январе "МЮ" предложит всего 22 миллиона, поскольку контракт чилийца с "канонирами" рассчитан до конца сезона.
Теги: Санчес Манчестер Юнайтед Арсенал Трансферы
Сегодня, 21:30
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