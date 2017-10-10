Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:53
Россия сыграла вничью с Ираном (45)
Россия сыграла вничью с Ираном (45)
"Манчестер Юнайтед" зимой попытается подписать Алексиса Санчеса
"Манчестер Юнайтед" зимой попытается подписать нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, информирует The Mirror.
"Канониры" отказались продавать чилийца прошлым летом за 67 миллионов евро, а в январе "МЮ" предложит всего 22 миллиона, поскольку контракт чилийца с "канонирами" рассчитан до конца сезона.
"Канониры" отказались продавать чилийца прошлым летом за 67 миллионов евро, а в январе "МЮ" предложит всего 22 миллиона, поскольку контракт чилийца с "канонирами" рассчитан до конца сезона.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.