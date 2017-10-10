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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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20:53
Россия сыграла вничью с Ираном (45)
Россия сыграла вничью с Ираном (45)
Константин Рауш: Россия играла намного лучше Ирана
Защитник сборной России Константин Рауш поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Ирана (1:1).
"Думаю, мы здорово провели весь матч, было много шансов. Мне кажется, Россия играла намного лучше Ирана. В футболе всегда важен результат, но, думаю, тренер тоже будет доволен увиденным. У Ирана шансов не было, мы всё время атаковали, только надо было реализовывать моменты. Игра была очень хорошая. Был очень рад, что тренер меня вновь вызвал и дал возможность провести второй матч за сборную. Играли вместе во второй раз, и у нас очень хорошо получается. Мы взяли четыре очка в двух играх", — сказал Рауш в эфире телеканала "Матч ТВ".
"Думаю, мы здорово провели весь матч, было много шансов. Мне кажется, Россия играла намного лучше Ирана. В футболе всегда важен результат, но, думаю, тренер тоже будет доволен увиденным. У Ирана шансов не было, мы всё время атаковали, только надо было реализовывать моменты. Игра была очень хорошая. Был очень рад, что тренер меня вновь вызвал и дал возможность провести второй матч за сборную. Играли вместе во второй раз, и у нас очень хорошо получается. Мы взяли четыре очка в двух играх", — сказал Рауш в эфире телеканала "Матч ТВ".
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