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Станислав Черчесов: мы стараемся не загружать футболистов "Спартака"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против Ирана(1:1) отметил, что вышедшие на замену футболисты внесли свой вклад.

"Учитываем ли мы интересы клубов? Мы готовимся к играм, мы работаем на себя. Но, к примеру, "Спартак" через три дня будет играть. Поэтому мы стараемся не загружать их футболистов - Самедова, Джикию", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
Теги: Черчесов Сборная России Спартак Сборная Ирана
Сегодня, 21:34
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9
(6)
№9 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 21:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
smile smile smile ответ в стиле президента РФС всегда хочется поржать
Регистрация: 20.10.2011
№8 Написал: Magmus Домодедово (Сегодня, 21:48) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
ну ты и мразь устая...а ЦСКА играть через4 Зенит через 5. значит их можно нагружать?
кароч свинота она и есть свинота

далеко не поклонник Стаса, но следил бы ты за языком своим грязным татарчонок


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даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008
№7 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 21:46) #
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online

Саламыч бык быком или я так один думаю?
Регистрация: 15.08.2016
№6 Написал: andrej95602 (Сегодня, 21:45) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Это не тренер, это пустое место. Глупая, самодовольная, напыщенная свинья, возомнившая себя тренером. Отвратный мужичонка. И как тренер, и как человек.
Регистрация: 14.04.2015
№5 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 21:44) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Тащат Спартак как могут из всех щелей


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 21:44) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чувствует вину за зобнина


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:40) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вот, поросенок...

Зашкварился ты Стасик по самые усы...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Nastas (Сегодня, 21:39) #
  • -8
  •  (10)
online

Ну и кто минусует?
Молодец Саламыч, он свою вину за Конфедкап чувствует и Зобнин в сборной травмировался..
Регистрация: 26.02.2017
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:36) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну ты и мразь устая...а ЦСКА играть через4 Зенит через 5. значит их можно нагружать?
кароч свинота она и есть свинота


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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