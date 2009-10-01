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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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20:53
Россия сыграла вничью с Ираном (45)
Россия сыграла вничью с Ираном (45)
Станислав Черчесов: мы стараемся не загружать футболистов "Спартака"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против Ирана(1:1) отметил, что вышедшие на замену футболисты внесли свой вклад.
"Учитываем ли мы интересы клубов? Мы готовимся к играм, мы работаем на себя. Но, к примеру, "Спартак" через три дня будет играть. Поэтому мы стараемся не загружать их футболистов - Самедова, Джикию", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
"Учитываем ли мы интересы клубов? Мы готовимся к играм, мы работаем на себя. Но, к примеру, "Спартак" через три дня будет играть. Поэтому мы стараемся не загружать их футболистов - Самедова, Джикию", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
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