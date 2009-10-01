Станислав Черчесов: мы стараемся не загружать футболистов "Спартака"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против Ирана(1:1) отметил, что вышедшие на замену футболисты внесли свой вклад."Учитываем ли мы интересы клубов? Мы готовимся к играм, мы работаем на себя. Но, к примеру, "Спартак" через три дня будет играть. Поэтому мы стараемся не загружать их футболистов - Самедова, Джикию", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".