Хорхе Сампаоли: если вся сборная Аргентины сыграет на уровне Месси, мы выйдем на ЧМ

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился мнением о предстоящем заключительном матче квалификации ЧМ-2018 с Эквадором."Мы не можем просить большего от Месси. Если вся сборная сыграет на уровне Лео, мы точно выйдем на чемпионат мира.Стиль игры? Для меня имеет значение только результат", – цитирует Сампаоли Mundo Deportivo.