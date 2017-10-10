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Хорхе Сампаоли: если вся сборная Аргентины сыграет на уровне Месси, мы выйдем на ЧМ

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился мнением о предстоящем заключительном матче квалификации ЧМ-2018 с Эквадором.

"Мы не можем просить большего от Месси. Если вся сборная сыграет на уровне Лео, мы точно выйдем на чемпионат мира.

Стиль игры? Для меня имеет значение только результат", – цитирует Сампаоли Mundo Deportivo.
Теги: Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 21:44
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