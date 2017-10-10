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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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20:53
Россия сыграла вничью с Ираном (45)
Россия сыграла вничью с Ираном (45)
Хорхе Сампаоли: если вся сборная Аргентины сыграет на уровне Месси, мы выйдем на ЧМ
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился мнением о предстоящем заключительном матче квалификации ЧМ-2018 с Эквадором.
"Мы не можем просить большего от Месси. Если вся сборная сыграет на уровне Лео, мы точно выйдем на чемпионат мира.
Стиль игры? Для меня имеет значение только результат", – цитирует Сампаоли Mundo Deportivo.
"Мы не можем просить большего от Месси. Если вся сборная сыграет на уровне Лео, мы точно выйдем на чемпионат мира.
Стиль игры? Для меня имеет значение только результат", – цитирует Сампаоли Mundo Deportivo.
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