Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Молодёжная сборная России проиграла сербам

Молодёжная сборная России в матче отборочного турнира ЧЕ-2019 U21 в Нови Саде встречалась со сборной Сербии.

Молодежный чемпионат Европы-2019

Группа 7

Сербия U21 - Россия U21 3:2

Голы: Пантич, 18, Йович, 33, 63 - Жемалетдинов, 27, Мелкадзе, 43

Сербия: Радунович, Богосавац, Стеванович, Миленкович, Йованович, Живкович, Пантич (Машович, 69), Груич, Лукич (Месарович, 88), Йович, Радоньич (Пантович, 80)

Россия: Митрюшкин, Лихачёв, Чернов, Рассказов, Шакуро, Гулиев (Чалов, 78), Обляков (Бакаев, 73), Жигулёв, Ланин, Мелкадзе, Жемалетдинов

Предупреждения: Жигулев, 37, Груич, 70, Лихачев, 82, Стеванович, 90+2, Шакуро, 90+3
Теги: Молодежная сборная России
Сегодня, 21:49
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.