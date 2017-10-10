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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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20:53
Россия сыграла вничью с Ираном (45)
Россия сыграла вничью с Ираном (45)
Молодёжная сборная России проиграла сербам
Молодёжная сборная России в матче отборочного турнира ЧЕ-2019 U21 в Нови Саде встречалась со сборной Сербии.
Молодежный чемпионат Европы-2019
Группа 7
Сербия U21 - Россия U21 3:2
Голы: Пантич, 18, Йович, 33, 63 - Жемалетдинов, 27, Мелкадзе, 43
Сербия: Радунович, Богосавац, Стеванович, Миленкович, Йованович, Живкович, Пантич (Машович, 69), Груич, Лукич (Месарович, 88), Йович, Радоньич (Пантович, 80)
Россия: Митрюшкин, Лихачёв, Чернов, Рассказов, Шакуро, Гулиев (Чалов, 78), Обляков (Бакаев, 73), Жигулёв, Ланин, Мелкадзе, Жемалетдинов
Предупреждения: Жигулев, 37, Груич, 70, Лихачев, 82, Стеванович, 90+2, Шакуро, 90+3
Молодежный чемпионат Европы-2019
Группа 7
Сербия U21 - Россия U21 3:2
Голы: Пантич, 18, Йович, 33, 63 - Жемалетдинов, 27, Мелкадзе, 43
Сербия: Радунович, Богосавац, Стеванович, Миленкович, Йованович, Живкович, Пантич (Машович, 69), Груич, Лукич (Месарович, 88), Йович, Радоньич (Пантович, 80)
Россия: Митрюшкин, Лихачёв, Чернов, Рассказов, Шакуро, Гулиев (Чалов, 78), Обляков (Бакаев, 73), Жигулёв, Ланин, Мелкадзе, Жемалетдинов
Предупреждения: Жигулев, 37, Груич, 70, Лихачев, 82, Стеванович, 90+2, Шакуро, 90+3
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